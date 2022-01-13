Мурашко отметил снижение заболеваемости COVID-19 в РФ за два месяца

Темпы заболеваемости COVID-19 за последние два месяца в России снизились, отмечается и снижение смертности. Об этом заявил в четверг, 13 января, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев, конец 2021-го и начало 2022-го, темпы заболеваемости снизились, фактически количество пациентов последние недели сократилось на 30%, адекватно же снизились и показатели смертности», — сказал Мурашко на Гайдаровском форуме.

По его словам, ситуация в других странах, где распространяется «Омикрон»-штамм, показывает необходимость подготовки к этому и в России. При этом Мурашко добавил, что в данном случае необходимо учитывать течение заболевания и особенности распространения.

«Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова», — заключил министр.

Ранее в этот день главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса будет серьезной и принесет рекорды по заболеваемости. Он обратил внимание на то, что штамм «Омикрон» так же опасен для детей, как и другие вариации коронавирусной инфекции.

В тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма. Отмечалось, что к 14 января Минздрав РФ должен подготовить для сотрудников call-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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