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Путин принимает Шойгу с докладом по миротворческой миссии ОДКБ. Трансляция

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Президент России Владимир Путин в четверг, 13 января, принимает министра обороны РФ Сергея Шойгу с докладом о работе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Миротворческая миссия ранее в январе была направлена в Казахстан для стабилизации обстановки в республике на фоне вспыхнувших беспорядков.

Как отметил накануне президент республики Касым-Жомарт Токаев, пребывание миротворцев ОДКБ позволило наладить ситуацию, деятельность миссии прошла очень успешно. В тот же день он объявил о завершении операции.

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Вывод войск начался 13 января, он продлится 10 дней. Миротворцы уже начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана и приступили к подготовке техники и материальных средств для загрузки в самолеты ВКС России и возвращения в пункты постоянной дислокации.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах, в частности в Алма-Ате, митинги переросли в беспорядки. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

На фоне ситуации в стране Токаев обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны-участницы, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

Как отмечал Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

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