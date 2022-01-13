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Истребители Су-30СМ разгромили условного противника в Забайкалье

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Учебно-тренировочные полеты провели пилоты Су-30СМ в Забайкальском крае, в ходе маневров были сброшены бомбы на технику условного противника. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

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В ходе учений военные также провели разведку местности, сдали летные нормативы по преодолению зоны действия противовоздушной обороны условного неприятеля. Летчики уничтожили колонны бронетехники, отработали взлет и посадку.

Как подчеркнули в ВВО, военные маневрировали в составе пар на высотах до 10 тыс. м.

«Каждым экипажем Су-30СМ были отработаны летные нормативы по преодолению зоны противовоздушной обороны условного противника и нанесению бомбовых ударов в заданные квадраты по мишеням, имитирующими колонны бронетехники «неприятеля», — добавили в Минобороны.

Ранее в январе российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование границ Союзного государства на истребителях СУ-30СМ. 18 декабря Россия направила в Белоруссию дальние бомбардировщики Ту-22МЗ для совместного патрулирования белорусской госграницы.

Су-30СМ (серийный модернизированный) является двухместным многофункциональным истребителем поколения 4++. Предназначен для уничтожения как воздушных, так и наземных (надводных) целей. На вооружении находятся ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Самолет разработан в «ОКБ Сухого», его первый полет состоялся в сентябре 2012 года.

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