Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование границ Союзного государства на истребителях СУ-30СМ. Об этом 11 января сообщило минобороны Белоруссии.

«Белорусские и российские летчики выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных рубежей Союзного государства на многоцелевых истребителях Су-30СМ», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Ранее, 5 января, Белоруссия и Россия провели первое совместное патрулирование границ Союзного государства в 2022 году.

До этого, 18 декабря, Россия направила в Белоруссию дальние бомбардировщики Ту-22МЗ для совместного патрулирования белорусской госграницы.

В тот же день заместитель государственного секретаря Совбеза Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков заявил, что самолеты ВВС Соединенных Штатов ведут радиоэлектронную разведку на всю глубину территории Белоруссии.

По его словам, контингент США около белорусско-польской границы насчитывает около 4 тыс. человек. При этом Штаты, по соглашению от 15 августа 2020 года о расширенном сотрудничестве в сфере обороны между США и Польшей, могут увеличить контингент еще на 1 тыс. человек, а также совершенствовать имеющуюся военную инфраструктуру под размещение около 20 тыс. американских военнослужащих.

До этого, 29 ноября, глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что обстановка у западных и южных границ Белоруссии накаляется. Минск вынужден планировать ответные меры. Кроме того, Хренин отметил, что страны НАТО наращивают потенциал вооруженных сил вблизи границ Белоруссии: развертывают воинские формирования, закупают современные образцы вооружения.