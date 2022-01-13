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Иммунолог рассказал о колоссальной заразности штамма «Омикрон»

Иммунолог Болибок: носитель омикрон-штамма может одномоментно заразить около 100 человек
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Носителю штамма коронавируса «Омикрон» достаточно один раз чихнуть, чтобы заразить 100 человек. Такое заявление сделал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в среду, 12 января.

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«Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на сто сразу», — рассказал он телеканалу «Москва 24».

По его словам, заболеваний с такой заразностью раньше никогда не было. «Омикрон» превзошел даже корь, которая считалась самым заразным заболеванием.

«В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся. В США отчитались, что у них было более 1 млн заболевших за сутки», — сказал иммунолог и добавил, что инкубационный период нового штамма сократился до 3-4 дней после заражения.

Владимир Болибок также отметил особую опасность штамма для детей.

13 января специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что свойства штамма коронавируса «Омикрон» свидетельствуют о скором завершении пандемии. Он полагает, что новый штамм — последняя мутация вируса перед уходом в другую популяцию, возможно, к грызунам.

12 января профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Известиям», что симптоматика штамма коронавируса «Омикрон» не отличается от других вариантов вируса, но пневмония — это редкий случай среди пациентов. Он уточнил, что определить, есть ли у человека «Омикрон», можно только со временем, так как он начнет доминировать над другими заболеваниями.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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