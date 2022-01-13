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Токаев распорядился восстановить здания в Алма-Ате менее чем за год

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и местным властям восстановить разрушенные в ходе беспорядков здания в Алма-Ате. Об этом он заявил в ходе совещания оперативного штаба 12 января в бывшей столице страны.

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«Алматы — мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что перед правительством стоит задача восстановления города так, чтобы он выглядел еще лучше, чем раньше. А для этого надо «очень хорошо поработать», добавил президент Казахстана.

В ходе совещания первый вице-премьер правительства Роман Скляр доложил, что для восстановления основных объектов инфраструктуры Алма-Аты потребуется восемь месяцев, с чем Токаев согласился.

«Даю восемь месяцев, раз сами сказали, основные объекты необходимо восстановить, но работа будет продолжаться, как я понимаю, и далее», — приводит слова главы Казахстана ТАСС.

12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату для участия в собрании местного оперштаба. Он также провел встречи с родными погибших во время беспорядков правоохранителей и вручил им их посмертные награды, уточнил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.

Ранее масштабы разрушения Алма-Аты засняли с помощью дрона. На кадрах показано сгоревшее во время беспорядков здание акимата. 11 января местный житель рассказал об атаке мародеров на акимат Алма-Аты. Дамир Аманжолов показал в Instagram кадры спасения здания и силовиков от мародеров во время массовых беспорядков.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В нвриаекоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

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