Местный житель рассказал об атаке мародеров на акимат Алма-Аты

Житель Алма-Аты Дамир Аманжолов показал 11 янвапя в Instagram кадры спасения города от мародеров во время массовых беспорядков. Первым делом он отправился в региональный орган исполнительной власти — акимат, который полыхал огнем.

«Всё, что можно было сделать, мы сделали в акимате. Дальше на видео люди, которые пришли не на мирный митинг. Они готовились к наступлению на резиденцию. Резиденцию защищали курсанты, молодые пацаны 18–20 лет и их командиры-офицеры. Мне нужно было их вытаскивать после штурма, иначе их растерзают», — говорится в подписи к видео.

По словам Дамира, он отправился к акимату, так как знал, что его обороняли сослуживцы. Позже он выяснил, что внутри акимата сидят военные и представители правоохранительных органов, но где именно они находились — неизвестно, к тому же здание горело.

«Я не мог понять где военные, а где протестующие, куда мне идти. Вытащили много людей, но на четвертый этаж невозможно было пройти», — написал он в комментарии к видео.

Аманжолов рассказал, что в подвале акимата нашел протестующих, которые пытались поджечь дверь в помещение, где прятались военные и сотрудники полиции. Им было некуда бежать.

«На улице я собрал быстро гражданскую одежду и давал переодеться военным и полиции, чтобы они слились с людьми. В подвале мы объединились, чтобы наводить порядок. Мы выгнали на улицу людей с оружием, которые пришли убивать и стрелять. Они были напуганы. Я начал выводить их на улицу из горящего акимата через разные проходы. Вывели более 40 человек в безопасность», — добавил Дамир.

Очевидец событий отметил, что митингующие были будто в эйфории, их невозможно было остановить. Когда их заметили с военными и полицейскими, то подумали, что все они силовики, которые работают в гражданской одежде.

«Дальше я получил первый выстрел в ногу. Благо это была резиновая пуля», — сообщил он.

Аманжолов пояснил, что как коренной житель Алма-Аты, гражданин своей страны и как предприниматель не смог смотреть на то, как разворовывают чужое имущество, и собрал единомышленников, которые готовы были встать против мародеров. Группе мужчин удалось отстоять несколько спортивных магазинов и близлежащих ресторанов.

«Главная цель — чтобы мародеры не поджигали магазины. Если начнут жечь, то сверху жилые дома. Всё сгорит. Жертв будет больше. Надо было защищать. Скажу так, мародеры были уже подготовлены. Маски перчатки, сумки, машины без госномеров. Под шумок даже девушки забегали и воровали», — написал Дамир.

Он отметил, что большая часть мародеров были чем-то вооружены, а энтузиасты-защитники шли оборонять здания с голыми руками. Команда Аманжолова смогла потушить несколько пожаров в зданиях, отбить торговый центр «Французский дом». Вечером группа узнала о захвате самолета и поспешили в аэропорт.

О том, что происходило в дни погромов в аэропорту Алма-Аты рассказал турист из Казани Александр Рунов. Город был удобен для пересадки и он решил заехать на день в Алма-Ату, о которой столько слышал и ни разу не видел. Выехать оттуда он смог только вечером 9 января самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.