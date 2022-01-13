Дрон показал кадры сгоревшего во время беспорядков акимата Алма-Аты

Кадры сожженного акимата города Алма-Аты зафиксировали масштабы разрушения здания, в котором работали представители исполнительной власти бывшей столицы Казахстана. Съемка велась 7 января.

Ранее, 11 января, местный житель рассказал об атаке мародеров на акимат Алма-Аты. Дамир Аманжолов показал в Instagram кадры спасения здания и силовиков от мародеров во время массовых беспорядков. Первым делом он отправился в акимат, который полыхал огнем.

12 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алма-Ату для участия в собрании местного оперштаба. Он также провел встречи с родными погибших во время беспорядков правоохранителей и вручил им их посмертные награды, уточнил пресс-секретарь Токаева Берик Уали. Кортеж главы Казахстана на улицах города местные жители сняли на видео.

Также Токаев 12 января объявил о завершении миротворческой операции Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в стране. Он заявил, что пребывание миротворцев позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла успешно. По его словам, это оказало психологическое воздействие на террористов и бандитов.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.