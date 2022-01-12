Прямой эфир
Общество
В выборке ФМБА доля штамма «Омикрон» составила 76% от всех заболевших
Мир
Инфляция в США в декабре достигла рекордных за 40 лет 7%
Общество
ВОЗ сообщила о постепенном становлении коронавируса эндемичным
Мир
В МИД России обвинили США в разрушении системы контроля над вооружениями
Экономика
В Госдуме назвали абсурдным заявление замгоссекретаря США об угрозе СП-2
Экономика
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 10 ноября
Общество
В Казани началось создание рукописного Корана
Мир
В МИД России назвали условие для деэскалации ситуации на Украине
Мир
Грушко заявил о настрое НАТО на сдерживание России
Экономика
В бундестаге назвали политической ошибкой блокирование запуска СП-2
Сюжет:

Самолет ВКС РФ доставил из Казахстана в Москву еще 146 россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС) России доставил из Казахстана в Москву еще 146 россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду, 12 января.

Степной толк: Алма-Ата приходит в себя после беспорядков
Миротворцы ОДКБ с 13 января начнут покидать Казахстан

«Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты в Москву 146 российских граждан», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщали, что из-за обострения ситуации в Казахстане и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты туристы из России были вынуждены оставаться в гостиницах города. Граждане страны обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о содействии в доставке их на территорию РФ.

12 января генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась проинформировал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о начале вывода миротворцев с территории республики. Как отметил Токаев, пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Токаев на фоне беспорядков обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января глава республики заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022