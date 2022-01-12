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В Казахстане назвали важной и ценной помощь миротворцев ОДКБ
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В Казахстане назвали важной и ценной помощь миротворцев ОДКБ

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Ввод миротворческого контингента Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан стал очень ценной помощью в урегулировании ситуации в стране. Об этом в среду, 12 января, заявил «Известиям» казахстанский депутат Айдос Сарым.

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«С первых дней мы объясняли, говорили, что ввод контингента вовсе не означает оккупацию. Эта помощь была очень важной, ценной. Она позволила перераспределить силы — они же обеспечивали прикрытие ТЭЦ и прочих больших стратегических объектов, — позволила дополнительные силы высвободить и отправить в Алма-Ату для решения вопроса, купирования проблемы. Я думаю, завтра-послезавтра начнется потихоньку вывод этих войск. <…> Сегодняшняя помощь была ценной, это было важно», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что Казахстан стоял на грани краха, страна могла прийти к гражданской войне.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой операции ОДКБ в стране. Отмечалось, что вывод контингента начнется 13 января и завершится в течение 10 дней. При этом генсек ОДКБ Станислав Зась уже проинформировал главу государства о начале вывода миротворцев с территории республики.

Токаев также заявил, что пребывание миротворцев ОДКБ в Казахстане позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Токаев на фоне беспорядков обратился в ОДКБ (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

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