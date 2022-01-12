Самолет ВКС РФ со 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву

Самолет Воздушно-космических сил РФ со 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву. Об этом сообщили в Минобороны РФ 12 января.

«Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам», — указано в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, из-за обострения ситуации в Казахстане и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты туристы из России были вынуждены оставаться в гостиницах города. Граждане страны обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о содействии в доставке их на территорию РФ.

Так, накануне самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили из республики 2095 российских и иностранных граждан.

12 января генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась проинформировал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о начале вывода миротворцев с территории республики. Как отметил Токаев, пребывание миротворцев ОДКБ в стране позволило стабилизировать обстановку в стране, деятельность миссии прошла очень успешно.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В ходе беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Как заявил Токаев, захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. По его словам, устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В комендатуре Алма-Аты также заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Токаев на фоне беспорядков обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января глава республики заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане.