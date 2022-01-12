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Реконструкцию Аксаковской гимназии проведут в Уфе

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Одну из старейших школ Уфы, расположенную в центре города, Аксаковскую гимназию № 11, будут реконструировать. Как сообщили в мэрии, проведение работ позволит увеличить вместимость учреждения до 1,1 тыс. учеников.

Разработка проектной документации уже завершена. В данный момент она проходит проверку в управлении госэкспертизы Башкирии, и, в случае если управление выдаст положительное заключение, в скором времени начнутся и другие этапы подготовки — понадобится определить источник финансирования реконструкции, после чего уже станут известны сроки. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Ранее в селе Булгаково Уфимского района после вмешательства прокуратуры возобновили строительство школы. Объект должны были сдать в августе 2021 года, однако подрядчик нарушил сроки и условия соглашения. Управление капстроительства при этом не проконтролировало ход строительства и не оплатило выполненные работы на сумму 7 млн рублей. Также было допущено удорожание сметы на 216 млн рублей.

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