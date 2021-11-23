Строительство школы возобновили под Уфой после проверки прокуратуры

В селе Булгаково Уфимского района после вмешательства прокуратуры возобновили строительство школы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, управление капстроительства заключило договор с ООО «Башгражданстрой» на строительство школы на 825 мест. Объект должны были сдать в августе 2021 года, однако подрядчик нарушил сроки и условия соглашения, пишет «МедиаКорСеть».

Заказчик работ при этом не проконтролировал ход строительства и не оплатил выполненные работы на сумму 7 млн рублей. Также он допустил удорожание сметы на 216 млн рублей. На руководителя управления наложен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Строительство школы возобновлено. Новые сроки сдачи объекта не называются.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Бугач в Красноярске в 2022 году планируется завершить строительство самой большой школы за Уралом. Учреждение будет рассчитано на 1550 мест.