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Экономист объяснил индексацию пенсии выше уровня инфляции

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Экономист Владислав Гинько в среду, 12 января, прокомментировал предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

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«Я напомню, что <...> Владимир Владимирович Путин как гарант Конституции своим решением подчеркивает важность Основного закона страны и закрепленной в нем социальной функции государства», — приводит RT слова Гинько.

Он отметил, что предложение президента об индексации пенсий выше темпа роста потребительских цен можно расценить как «дополнительный шаг, который демонстрирует государство».

«Если существует возможность повысить так пенсионные выплаты, то государство, безусловно, это делает», — заключил экономист.

Ранее в этот день на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Глава государства отметил, что принятые ранее решения не позволят пенсионерам покрыть расходы из-за инфляции.

Зампред комитета Совета Федерации (СФ) по социальной политике Елена Бибикова заявила, что закон об индексации пенсий выше уровня инфляции будет принят до конца января текущего года. Она добавила, что после индексации средняя пенсия в России вырастет приблизительно на 1,4 тыс. рублей.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

20 ноября сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. Согласно нововведениям, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Кроме того, россияне теперь смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

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