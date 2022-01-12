Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. Об этом он заявил 12 января на совещании с членами правительства.

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, — на 8,6% с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — указал российский лидер.

Он уточнил, что в настоящее время темпы роста цен составляют 8,4%. Глава государства попросил правительство организовать все необходимые процедуры как можно скорее.

Глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко в этот же день подчеркнула, что сенаторы оперативно рассмотрят законопроект о повышении пенсий на уровень чуть выше инфляции.

Днем ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов указал на то, что индексация пенсий на фоне повышенной инфляции в России может произойти в ближайшее время. При этом в перспективе намечаются два пути компенсации итогового роста цен — посредством единовременных выплат и частичных. Так или иначе перед правительством встает вопрос реализации индексации, отметил Иванов.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7%.

В Москве с 1 января минимальная пенсия неработающих пенсионеров выросла до 21 193 рублей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.