Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в Москве выросла до 21 193 рублей

В Москве минимальная пенсия неработающих пенсионеров 1 января 2022 года выросла до 21 193 рублей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам. Доплату получают 2,1 млн москвичей.

Кроме того, с 1 января по России проиндексировали страховые пенсии на 5,9%. Выросли и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. Их индексация составила 8,6% (вместо прежних 2,5%).

С 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей (ранее — 12 700 рублей). Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

30 декабря сообщалось, что Пенсионный фонд с 2022 года расширит перечень мер соцподдержки и упростит их получение. В фонде подчеркнули, что россиянам не нужно будет никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Это произойдет автоматически.