МРОТ и прожиточный минимум проиндексированы на 8,6%

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум увеличились с 1 января в соответствии с индексацией на 8,6% (вместо прежних 2,5%).

С нового 2022 года МРОТ в России составляет 13 890 рублей (ранее — 12 700 рублей). Документ об увеличении этой суммы 6 декабря 2021 года подписал президент России Владимир Путин.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения теперь составляет 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Решение о повышении индексации этих показателей приняли после поручения Путина обеспечить рост важных социальных величин настолько, чтобы они опережали инфляцию.

От уровня прожиточного минимума зависит размер пособий и социальных выплат. Федеральный МРОТ устанавливает размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса, благодаря ему также рассчитывают больничные листы.

30 декабря Путин подписал закон, предусматривающий запрет списания со счетов граждан в счет долга социальных выплат, предусмотренных решением правительства или президента РФ. Исключения составляют случаи, когда сам заемщик дал дополнительное согласие по каждой выплате.