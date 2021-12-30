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ПФР с 2022 года расширит перечень мер соцподдержки и упростит их получение

Пенсионный фонд с 2022 года расширит перечень мер соцподдержки и упростит их получение
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С 2022 года функции предоставления гражданам РФ услуг по некоторым видам поддержки перейдут от органов социальной защиты и Роструда к Пенсионному фонду России (ПФР). Сообщение об этом было опубликовано на сайте ПФР в среду, 29 декабря.

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Изменения, в частности, коснутся выплат на детей, семьям погибших военнослужащих и силовиков, а также пострадавшим от радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк» и других подобных событий. В частности, для последней категории предназначен отдельный блок мер.

В фонде подчеркнули, что россиянам не нужно будет никуда обращаться, чтобы переоформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Это произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, со следующего года обращаться за ними нужно будет в Пенсионный фонд.

В заявлении также говорится, что условия назначения мер не меняются и для их получения по-прежнему необходимо подавать заявление. Однако с переходом функций по выплатам к ПФР процесс будет постепенно упрощаться.

«В частности, благодаря тому что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах», — говорится в документе.

Кроме того, с 2022 года семьи погибших военнослужащих не должны будут каждые полгода предоставлять платежки, чтобы подтвердить расходы на коммунальные услуги;

Обратиться за выплатами можно будет не только в офисы ПФР, но и в МФЦ. Сроки оформления большинства выплат сократятся в два раза, рассматривать заявления в ПФР будут от пяти до 10 дней, перечисление денег займет столько же времени.

Отмечается, что первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику происходит в феврале.

Ранее, 28 декабря, Минцифры РФ сообщило, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис, с помощью которого россияне смогут подать заявление в Пенсионный фонд России о получении выплат по уходу за нетрудоспособным гражданином. Воспользоваться услугой могут неработающие россияне, которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, проживают на территории РФ, а также имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

9 ноября Минтруд сообщил, что страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти кормильца. Подавать заявление не потребуется.

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