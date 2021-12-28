Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным онлайн

На портале «Госуслуги» появился новый сервис, с помощью которого россияне смогут подать заявление в Пенсионный фонд России (ПФР) о получении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«На «Госуслугах» заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом Российской Федерации. Теперь в режиме реального времени можно подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Воспользоваться услугой могут неработающие россияне, которые осуществляют уход за нетрудоспособными гражданами, проживают на территории РФ, а также имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».

«Мы совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом осуществляем планомерную работу по выводу всех услуг и сервисов, доступных в личном кабинете на сайте ПФР, на портал «Госуслуги». По нашей оценке, ежегодно новым сервисом будут пользоваться более 1,5 млн граждан нашей страны», — заявил замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Как уточнили в ведомстве, период ухода будет засчитан в страховой стаж гражданина, что повлияет на размер будущей пенсии. Компенсационная выплата положена россиянам, ухаживающим за инвалидами I группы, гражданами старше 80 лет или за престарелыми гражданами, которые нуждаются в уходе по заключению лечебного учреждения.

Ежемесячная выплата назначается гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или за инвалидами с детства I группы.

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на проект Минтруда сообщили, что с 1 января 2023 года в России планируют ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке. Согласно документу, федеральная налоговая служба в инициативном порядке ежедневно будет передавать в ПФР сведения (и их изменения) не только о гражданах с низкими доходами, но и о родственных связях, что позволит установить состав семьи, включая данные о законных представителях, а также факты лишения (или ограничения) родительских прав.

9 ноября Минтруд сообщил, что страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти кормильца. Подавать заявление не потребуется.