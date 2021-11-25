Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг до 2022 года

Пенсионный фонд России (ПФР) до конца 2021 года изменил порядок предоставления услуг. Получить их в отделениях до 1 января 2022 года можно будет только по предварительной записи, электронной почте или по телефону. Соответствующий временный порядок зарегистрировало Министерство юстиции РФ.

Кроме того, пенсии и выплаты будут назначаться на основе данных фонда. Для предоставления дополнительных документов граждан будут информировать.

Новый порядок будет распространяться на услуги по установлению и выплате страховых пенсий, накопительной пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, установлению денежной выплаты отдельным категориям российских граждан, осуществлению компенсаций для неработающих трудоспособных россиян, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами.

Аналогичный порядок также предусмотрен для услуг по рассмотрению заявления о распоряжении материнским капиталом, предоставлению компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории страны и обратно, которые получают страховые пенсии по старости и инвалидности, или проживают в районах Крайнего Севера.

Как отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, нововведение может привести к сложностям на сайте ПФР в связи с большим потоком обращений, а также у людей пожилого возраста, инвалидов, которым трудно оформлять услуги в электронном виде.

Кроме того, большую роль играет то, как будет организована телефонная линия и компетентность операторов, принимающих звонки.

«С одной стороны, легче отслеживать статус документа, подавшего на услугу, с другой стороны время рассмотрения может затянуться, так как срок, отведенный на рассмотрение обращения, поступившего в форме электронного документа, как и на обращение в письменной форме, составляет 30 дней с момента регистрации данного обращения. Если ранее при лично приеме некоторые услуги можно было получить в меньший срок, то направление документов электронно может рассматриваться и дольше», — сказала Спиридонова «Известиям».

9 ноября Минтруд сообщил, что страховые и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти кормильца. Подавать заявление не потребуется.