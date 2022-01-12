Экономист спрогнозировал индексацию пенсий в РФ в ближайшее время

Индексация пенсий на фоне повышенной инфляции в России может произойти в ближайшее время. Об этом заявил кандидат экономических наук Евгений Иванов во вторник. 11 января.

«Если [президент России Владимир] Путин сказал, что индексация произойдет и разницу с инфляцией компенсируют — значит так и будет. Перед какими-либо внебюджетными выплатами необходимо соблюсти ряд процедур, найти самый подходящий способ для выдачи этих денег», — рассказал он газете «Экономика сегодня».

При этом в перспективе намечаются два пути компенсации итогового роста цен: посредством единовременных выплат и частичных. Так или иначе перед правительством встает вопрос реализации индексации, отметил Иванов.

«К этому вопросу необходимо грамотно подойти: понять, что для людей будет более приемлемо. Например, кто-то из пенсионеров хочет видеть единовременную выплату в размере 10–12 тыс. рублей, другим будет удобнее получать доплату в размере полутора тысяч на протяжении всего 2022 года», — объяснил экономист.

Он заявил, что ожидает решения этого вопроса «в течение месяца, максимум — до начала весны.

«Надбавки пенсионерам всегда происходят в срок, что говорит о заинтересованности нашего правительства», — подытожил кандидат экономических наук.

11 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время решить задачу по индексации пенсий в стране не ниже уровня инфляции.

1 января в России были проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Теперь сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации составляет 6,4 тыс. рублей. Также с 1 апреля будет выполнена индексация социальных пенсий на 7,7 %.

В Москве с 1 января минимальная пенсия неработающих пенсионеров выросла до 21 193 рублей. Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.