Сбежавший в Белоруссию польский солдат рассказал об убийстве 240 беженцев

Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что ему известно об убийстве 240 беженцев. Об этом 12 января сообщает Следственный комитет Белоруссии.

«В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек», — указано в сообщении.

По данным ведомства, тела погибших польские силовики массово закапывали в специально подготовленных ямах в лесных массивах.

СК Белоруссии попросил МИД республики проинформировать о произошедшем по дипломатическим каналам соответствующие международные структуры и уполномоченные органы стран Ближнего Востока, Афганистана. Также ведомство инициирует организацию сбора сведений и фиксацию фактов исчезновения граждан, следовавших в Западную Европу, в частности в Германию.

СК продолжает расследование уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества, пропаганде войны и заведомом оставлении в опасности (ст. 128, ч. 1 ст. 123, ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Белоруссии).

«Следователями будет дана принципиальная правовая оценка всем преступным действиям польских силовиков», — добавили в ведомстве.

21 декабря в Польше Чечко предъявили обвинение в дезертирстве, максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Польский военный попросил о политическом убежище в Белоруссии. МВД Белоруссии принял к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко. 27 декабря в польской прокуратуре сообщили, что Чечко объявлен в розыск. Это позволяет полиции или военной жандармерии задержать и передать разыскиваемого соответствующим органам для помещения его в следственный изолятор.

Ранее, 19 декабря, сбежавший солдат рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Он обвинил силовиков Польши в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. По мнению солдата, ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко признался, что ему также приходилось убивать людей.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.