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Сбежавшему в Белоруссию из Польши солдату заочно предъявили обвинения

Прокуратура Польши предъявила обвинения в дезертирстве сбежавшему в Белоруссию солдату
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Солдату Эмилю Чечко, который сбежал из Польши в Белоруссии, предъявили обвинение в дезертирстве. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в прокуратуре Польши.

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«Эмиль Ч., солдат, который на прошлой неделе сбежал за границу Польши, обвиняется в совершении преступления в виде дезертирства», — сообщила пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы Александра Скжиниж, слова которой приводит сайт Polsatnews.pl.

Обвинение предъявлено по ст. 339 § 3 УК Польши. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Днем ранее МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко.

В тот же день сообщалось, что Следственный комитет (СК) Белоруссии намерен допросить военнослужащего для проверки его заявлений о фактах убийства людей на границе.

20 декабря Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко отметил, что ему также приходилось убивать людей.

В тот же день прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Военнослужащего планируют объявить в розыск. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский считает, что ответственность за побег польского солдата в Белоруссию лежит на министре обороны страны Мариуше Блащаке.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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