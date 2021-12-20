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СК Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши солдата

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Следственный комитет (СК) Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши солдата Эмиля Чечко для проверки его заявлений о фактах убийства людей на границе. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в ведомстве.

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Следствие намерено дать оценку действиям польских силовиков на границе.

«С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества», — говорится в сообщении СК Белоруссии, опубликованном в Telegram.

Днем ранее Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков своей страны в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко отметил, что ему также приходилось убивать людей.

В тот же день прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Военнослужащего планируют объявить в розыск. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский считает, что ответственность за побег польского солдата в Белоруссию лежит на министре обороны страны Мариуше Блащаке.

В тот же день официальный представитель Генеральной прокуратуры Белоруссии Дмитрий Брылев сообщил, что республика передаст в международные структуры материалы уголовного дела, касающегося действий польских властей в отношении беженцев.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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