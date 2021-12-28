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Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата

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Сбежавший в Белоруссию солдат Войска польского Эмиль Чечко объявлен в розыск. Об этом 27 декабря сообщил замруководителя прокуратуры района Белосток-Север по военным делам Радослав Вишенко.

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«Отдел по военным делам районной прокуратуры Белосток-Север, получив из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч», — приводит его слова «РИА Новости».

Вишенко добавил, что объявление в розыск позволяет любому органу — полиции или военной жандармерии, задержать и передать разыскиваемого соответствующим органам для помещения его в следственный изолятор.

19 декабря солдат Эмиль Чечко, сбежавший из Польши и попросивший политического убежища в Белоруссии, рассказал про убийства польскими силовиками мигрантов. Чечко обвинил силовиков Польши в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров. Он считает, что ситуацию должен расследовать Красный Крест. Чечко отметил, что ему также приходилось убивать людей.

В тот же день прокуратура Польши возбудила уголовное дело в отношении сбежавшего в Белоруссию солдата, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

20 декабря МВД Белоруссии приняло к рассмотрению ходатайство о предоставлении статуса беженца Чечко.

21 декабря в Польше Чечко предъявили обвинение в дезертирстве. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский заявлял, что ответственность за побег польского солдата в Белоруссию лежит на министре обороны страны Мариуше Блащаке.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находившихся в Белоруссии, подошла к границе с Польшей в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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