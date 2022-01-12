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Режиссер и музыкант Сакен Битаев погиб от рук мародеров в Алма-Ате

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Режиссер и музыкант Сакен Битаев, известный как Salamec Staff, погиб в Алма-Ате 6 января. Мародеры выстрелили в него при попытке выбраться из охваченного толпой района. От полученного ранения в легкое Битаев скончался на месте, сообщил друг режиссера Данияр Адилбеков в Facebook.

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«Вчера в Алма-Ате мародеры застрелили моего друга Битаева Сакена. Пуля попала в легкое. Сакен умер мгновенно, не дождавшись скорой помощи», — сказано в посте от 7 января.

Адилбеков добавил, что Сакен с другом были в машине, разговаривали, когда мародеры набросились и стали требовать отдать им автомобиль.

«Толпа подошла сзади и начала вскрывать двери. Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять вслед уезжающей машине. Одна пуля пробила Сакену легкое и Сакена больше нет с нами», — рассказал товарищ погибшего.

По словам Адилбекова, Сакен был одним из талантливейших режиссеров и отцом казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound — его работу.

Брат убитого Сакена Битаева Султан рассказал «Известиям», что Сакен заменил ему отца.

«Я смотрел за ним как за режиссером, пытался повторять. Он брал меня с собой на съемки, а я наблюдал за его работой. Благодаря ему попал в творческую среду. Для меня он легенда. Он был скромный, скрытный, всегда всем помогал», — поделился Султан.

По словам Султана, на компьютере брата осталось много архивов, которые родственники позже изучат. Сестра Сакена Дидара уверена, что со временем все осознают масштаб потери.

Ранее житель Алма-Аты Дамир Аманжолов показал 11 января в Instagram кадры спасения города от мародеров во время массовых беспорядков. Первым делом он отправился в региональный орган исполнительной власти — акимат, который полыхал огнем.

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