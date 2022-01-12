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Байден на выступлении в Атланте назвал президентом США Камалу Харрис 

Байден на выступлении в Атланте назвал президентом США Камалу Харрис 

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Американский президент Джо Байден назвал лидером Соединенных Штатов вице-президента Камалу Харрис во вторник, 11 января, во время выступления в Университетском центре Атланты.

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«На прошлой неделе президент Харрис и я в Капитолии обсуждали один из тех моментов, которые делят американскую историю на «до и после», — заявил Байден в Атланте, выступая с речью о необходимости изменений в федеральном выборном законодательстве.

Американские СМИ постоянно отмечают оговорки своего президента. В этот раз на словесный ляп обратил внимание в своем материале канал FoxNews.

До этого Байден по ошибке назвал главой государства своего вице-президента 17 декабря. В ноябре Харрис действительно временно исполняла обязанности главы государства, пока Байден проходил медобследование. Но ее президентский срок окончился через 1 час 25 минут.

21 августа Байден в ходе пресс-конференции, посвященной Афганистану, неоднократно ошибался в названии столицы Катара. Затем американский лидер ответил на вопрос одного из присутствующих репортеров сведениями, которые противоречат данным Пентагона.

12 июля американский лидер направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

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