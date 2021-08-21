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Байден перепутал название столицы Катара и забыл вопрос журналиста

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Президент США Джо Байден в ходе брифинга, посвященного приходу к власти в Афганистане боевиков движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ), несколько раз ошибся, перепутав название столицы Катара и забыв вопрос журналиста из зала. Об этом 20 августа сообщала газета Daily Mail.

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Во время брифинга один из репортеров спросил, какие гарантии безопасности есть у людей, прибывающих в аэропорт Кабула. Байден ответил, что американские власти находятся в постоянном контакте с представительствами талибов в Кабуле и столице Катара Дохе, при этом назвав ее Дахо.

Кроме того, американский лидер отметил, что «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в РФ) покинула Афганистан, хотя это противоречит данным министерства обороны США.

«Какой у нас интерес к Афганистану, если «Аль-Каиды» [там] больше нет?» —заявил Байден.

Еще один журналист корреспондент NBC News Ричард Энгель спросил, почему Байден продолжает доверять «Талибану». В тот момент президент собирался уходить и признался, что забыл первую часть вопроса.

После выступления Байдена репортер Fox News Дженнифер Гриффин обвинила американского президента в том, что он живет в «альтернативной реальности».

Ранее, 28 июля, президент США допустил оговорку в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, перепутав двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа. Так, глава Белого дома решил вспомнить события 2009 года. По его словам, «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

12 июля Байден направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

Ранее американский лидер также допускал оговорки в своей речи об отношениях с Россией. Так, сначала 78-летний Джо Байден перепутал вакцинацию с эскалацией, а затем неправильно произнес фамилию Владимира Путина.

Байден стал самым возрастным президентом в истории США после своего избрания на пост главы государства. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения во время президентской гонки.

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