Байден перепутал Обаму с Трампом

Президент США Джо Байден допустил оговорку в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, перепутав двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа. Трансляцию мероприятия в среду, 28 июля, вел телеканал C-SPAN.

Так, глава Белого дома решил вспомнить события 2009 года. По его словам, «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

«Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом», — уточнил Байден.

При этом, по словам пресс-секретаря сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароне, «вероятно, Байден может не знать, что такое «оговорка по Фрейду», пишет Fox News.

Обама находился на посту президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 годы, Байден тогда занимал должность вице-президента, напоминает «Газета.ру».

Ранее, 12 июля, президент США направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

В октябре 2020 года Байден оговорился, заявив о своем выдвижении в сенат, а не на президентский пост, а уже будучи президентом США, в марте 2021 года несколько раз споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу «борта №1».

Кроме того, в том же месяце Байден во время публичного выступления оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. При этом он не заметил своей ошибки.