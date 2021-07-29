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Байден перепутал Обаму с Трампом

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Президент США Джо Байден допустил оговорку в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, перепутав двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа. Трансляцию мероприятия в среду, 28 июля, вел телеканал C-SPAN.

Так, глава Белого дома решил вспомнить события 2009 года. По его словам, «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

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«Простите, оговорка по Фрейду... Это был президент Обама, когда я был вице-президентом», — уточнил Байден.

При этом, по словам пресс-секретаря сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароне, «вероятно, Байден может не знать, что такое «оговорка по Фрейду», пишет Fox News.

Обама находился на посту президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 годы, Байден тогда занимал должность вице-президента, напоминает «Газета.ру».

Ранее, 12 июля, президент США направил поздравительную телеграмму президенту Черногории Мило Джукановичу, перепутав его с премьер-министром страны Здравко Кривокапичем.

В октябре 2020 года Байден оговорился, заявив о своем выдвижении в сенат, а не на президентский пост, а уже будучи президентом США, в марте 2021 года несколько раз споткнулся и даже упал, поднимаясь по трапу «борта №1».

Кроме того, в том же месяце Байден во время публичного выступления оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. При этом он не заметил своей ошибки.

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