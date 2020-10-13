Байден по ошибке заявил о своем выдвижении в сенат

Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден оговорился и заявил о своем выдвижении в сенат. На ошибку ему указал его соперник — кандидат от Республиканской партии, президент США Дональд Трамп.

«Нам всем нужно сплотиться. Поэтому я с гордостью выдвигаюсь от демократов в сенат», — сказал Байден в своем выступлении, видеозапись которого во вторник показал канал Fox News.

Трамп обратил внимание на оплошность Байдена в своем Twitter: «У Сонного Джо Байдена был особенно плохой день. Он не мог вспомнить имя Митта Ромни, снова сказал, что он выдвигается в сенат, и забыл, в каком штате находится».

Как отмечает РЕН ТВ, Трамп также подчеркнул, что его оппоненты не простили бы ему такой оговорки, однако Байдену СМИ прощают ошибки.

Ранее во вторник Трамп заявил, что в плане интеллекта 77-летний Байден серьезно уступает российскому лидеру Владимиру Путину.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Байден не сможет противостоять Путину и другим мировым лидерам, а также высмеивал демократа за его умственные способности. Так, он назвал Байдена удручающе глупым, а затем посоветовал демократу пройти тест на когнитивные способности.