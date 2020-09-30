Трамп выразил сомнения в умственных способностях Байдена

Президент США Дональд Трамп в ходе первых дебатов в очередной раз намекнул на низкий интеллект кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Трансляцию дебатов вел канал CNN.

В ответ на одну из реплик демократа Трамп призвал его не употреблять слово «умный».

«Даже не используйте слово «умный» со мной, потому что знаете, что? В вас нет ничего умного, Джо. За 47 лет вы не сделали ничего», — сказал Трамп.

Ранее президент США не раз высмеивал своего оппонента. 26 июня он раскритиковал Байдена за оговорку о 120 млн умерших от коронавируса в США, назвав политика удручающе глупым. Кроме того, он советовал демократу пройти тест на когнитивные способности.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно исследованию Университета Монмута, проведенному накануне дебатов, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.