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Трамп сравнил интеллектуальные способности Байдена и Путина

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В плане интеллекта кандидат в президенты США от демократов Джо Байден серьезно уступает российскому лидеру Владимиру Путину, заявил действующий президент США Дональд Трамп.

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В ходе выступления во Флориде Трамп снова затронул тему интеллекта Байдена, поставив под сомнение умственные способности своего соперника по президентской гонке.

По его словам, 12 октября стало очень плохим понедельником для демократа, так как тот забыл имя сенатора-республиканца Митта Ромни и, по мнению Трампа, даже не знал, в каком штате находится.

Президент США выразил уверенность, что у Байдена будет много плохих дней в случае победы, так как он не сможет быть на равных не только с Путиным, но и с лидером КНДР Ким Чен Ыном и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Что я точно знаю, так это то, что председатель КНР Си Цзиньпин нам поблажек не делал. У них (Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина) на 100% острый ум, у Байдена не на 100%, не на 80% и не на 60%», — сказал Трамп, трансляцию выступления которого вел телеканал Fox News.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что Байден не сможет противостоять Путину и другим мировым лидерам, а также высмеивал демократа за его умственные способности. Так, он назвал Байдена удручающе глупым, а затем посоветовал демократу пройти тест на когнитивные способности.

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