«Аэрофлот» возобновит полеты в три города Казахстана с 15 января

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в казахстанские города Актобе, Костанай, Караганду с 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика 11 января.

«С 15 января планируется выполнение рейсов Москва–Актобе–Москва (SU1948/1949). С 16 января – Москва–Костанай–Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва–Караганда–Москва (SU1936/1937)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы в Актобе и Караганду будут временно выполняться по скорректированному графику в связи с действующими в Казахстане ограничениями.

10 января «Аэрофлот» возобновил регулярные полеты в Нур-Султан, рейсы на период с 12 по 18 января также будут выполняться по скорректированному графику.

«В дальнейшем полеты в столицу Казахстана будут выполняться ежедневно по расписанию авиакомпании. О возобновлении полетов в Алма-Ату, Актау и Шымкент «Аэрофлот» проинформирует дополнительно», — добавили в авиакомпании.

Пассажиры, не оформившие возврат на ранее отмененные рейсы «Аэрофлота», могут связаться с контакт-центром компании для первоочередного бронирования на возобновляемые рейсы, отметили в пресс-службе.

Ранее в этот день в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международное авиасообщение с казахстанским Нур-Султаном восстановлено практически полностью, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Tukrish Airlines.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов сообщил, что приступил к работе железнодорожный вокзал казахстанской столицы. Многие граждане возвращаются сейчас по железным дорогам в столицу и в другие города после массовых беспорядков.

2 января в Казахстане начались протесты. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии. Радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Также протестующие захватили аэропорт города Алма-Аты.

В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав которой входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Армения) за помощью в преодолении террористической угрозы. На просьбу откликнулись все страны ОДКБ, они направили в Казахстан коллективные миротворческие силы и взяли под охрану ряд стратегических объектов.

10 января Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане. На следующий день он сообщил, что вывод войск ОДКБ из Казахстана начнется через два дня, миротворцы полностью покинут страну через 10 дней.