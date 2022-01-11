Газета The New York Times назвала переговоры США с РФ победой Кремля

Западные СМИ 11 января оценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые накануне состоялись в Женеве.

Так, газета The New York Times пришла к выводу, что победа в первой встрече осталась за Россией.

«Даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у [президента РФ Владимира] Путина», — говорится в статье издания.

В то же время, по мнению журналистов газеты The Guardian, подобные дипломатические встречи не могут принести мгновенных результатов.

«Мало кто из международных обозревателей ожидает, что на этой неделе удастся быстро урегулировать возникший в отношениях кризис. Возможен и обратный вариант — полный срыв переговоров», — указано в материале.

Газета The Times, в свою очередь, отметила, что обе стороны согласились на продолжение разговора, но предположила, что Москва и Вашингтон вряд ли придут к быстрому соглашению.

Издание Daily Express также констатировало, что никаких признаков серьезного прорыва замечено не было, однако обе стороны согласились «продолжать усилия по снижению напряженности».

Политолог Стивен Сабо предположил в колонке для National Interest, что после разговора Кремля и Белого дома может «последовать международное признание суверенитета Москвы над Крымом».

«США и их западные партнеры могут предложить российскому правительству, чтобы нейтралитет Украины гарантировали обе стороны», — написал эксперт, добавив, что это один из способов «снять напряжение вокруг Украины».

Аналитик Крис Миллер из Foreign Affairs выразил мнение, что стратегия США по «запугиванию России санкциями» окажется в результате провальной, если администрация президента США Джо Байдена не озвучит более конкретные и серьезные карательные меры для экономики РФ.

«Белый дом должен назвать российские банки, которые он включит в «черный список», конкретные операции, которые он запретит, и компании, которые окажутся под угрозой банкротства. Тогда Кремль, возможно, начнет относиться к угрозам санкций более серьезно», — заключил он.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно семь с половиной часов. После беседы замглавы МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделать шаг навстречу российским предложениям. В свою очередь, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что диалог России и США по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.