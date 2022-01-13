Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«King’s Man: Начало»

Режиссер: Мэттью Вон. В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон, Даниэль Брюль, Аарон Тейлор-Джонсон, Мэттью Гуд, Стэнли Туччи

Вселяющий ужас союз коррумпированных политиков и криминальных гениев ставит мир на грань войны, способной унести миллионы жизней. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев. Приготовьтесь узнать историю возникновения самого стильного разведывательного агентства.

С 13 января в прокате.

«Триггер»

Фото: Продюсерская компания «Среда»

Режиссер: Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов. В ролях: Максим Матвеев, Игорь Костолевский, Светлана Иванова, Виктория Маслова, Роман Маякин, Владислав Тюрин.

Второй сезон полюбившегося остросюжетного сериала стартовал на Кинопоиске. Психолог Артём Стрелецкий — сторонник шоковой терапии в лечении больных. Он считает, что единственный способ для человека решить свои проблемы — это понять себя и перестать себе врать. Он постоянно провоцирует клиентов: оскорбляет их, смеется над ними, намеренно выталкивает из зоны комфорта.

С 13 января, на Кинопоиске.

«Крик»

Фото: пресс-служба Централ Партнершип

Режиссеры: Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. В ролях: Мелисса Баррера, Кайл Галлнер, Мейсон Гудинг, Майки Мэдисон, Дилан Миннетт, Дженна Ортега, Джек Куэйд.

Спустя 25 лет после серии жестоких убийств, потрясших тихий городок Вудсборо, очередной маньяк примерит маску Призрачного лица и начнет преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого…

С 13 января в прокате.

«Миротворец»

Фото: Амедиатека

Режиссеры: Брэд Андерсон, Джеймс Ганн. В ролях: Фредди Строма, Роберт Патрик, Джон Сина.

Премьера первого сезона сериала «Миротворец» - спин-офф перезапущенного «Отряда самоубийц». К счастью фанатов, автор на месте: Джеймс Ганн написал все серии, а также срежиссировал большинство эпизодов. История весьма комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своем пути…

С 14 января, в онлайн-кинотеатре Амедиатека.

«Собутыльник-онлайн»

Фото: vimeo.com/Vladimir Nepevny

Режиссер: Владимир Непевный

Онлайн-премьера фильма известного петербургского документалиста Владимира Непевного рассказывает о бизнесе, построенном сообразительными людьми во время пандемии. «Собутыльников» показали на ММКФ в программе Андрея Плахова «Эйфория изоляции». Кино рассказывает о том, как в карантин люди, мучаясь от одиночества и невозможности встреч, находили собеседников онлайн и делились с ними откровениями под рюмку другую горячительного. Многие из них на этом неплохо заработали.

13, 14 января, на colta.ru.

Театр

«Оля+Сережа»

Фото: пресс-служба Театра на Бронной

Режиссер: Евгения Громова. В ролях: Ольга Лапшина, Иван Шабалтас.

Премьера спектакля по повести «Другая жизнь» советского прозаика Юрия Трифонова рассказывает о взаимоотношениях внутри семейной пары. Это история о нежности и любви: оглядываясь в прошлое вместе с героиней, мы наблюдаем, как два человека, однажды выбрав друг друга, проживают вместе целую жизнь.

13 января, 19:00, Театр на Бронной, сцена «Дворец на Яузе».

«Моя прекрасная леди»

Фото: Московский театр Олега Табакова/tabakov.ru

Режиссер: Алла Сигалова. В ролях: Сергей Угрюмов, Виталий Егоров, Эвелина Мазурина, Марина Салакова, Александр Фисенко, Севастьян Смышников, Яна Сексте, Алёна Лаптева.

Музыкально-драматический спектакль, классическая версия мюзикла Алана Джея Лернера и Фредерика Лоу по мотивам пьесы Бернарда Шоу о бедной цветочнице Элизе Дулиттл и выдающемся лингвисте и педагоге по фонетике, сэре Генри Хиггинсе. Актеры выходят на сцену в роскошных костюмах, созданных для постановки Валентином Юдашкиным. В главной роли дебютирует студентка третьего курса Школы Олега Табакова Эвелина Мазурина.

15 и 16 января, 19:00, Театра Олега Табакова, Сцена на Сухаревской.

«Прыг-скок, обвалился потолок»

Фото: пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Режиссер: Марина Брусникина. В ролях: Александра Урсуляк, Дарья Калмыкова, Артём Быстров/Михаил Евланов, Артём Тульчинский, Мария Биорк/Дарья Ворохобко, Рустам Ахмадеев.

В основе постановки — сценарий советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова, написанный им в 1974 году, но не экранизированный. В нем поднимается тема хороших, но невыносимых друг для друга людей. В спектакле три главных героя: муж, жена и их 11-летняя дочь. Однажды глава семьи устроил дома кутёж. Жена вызвала милицию. В потасовке муж ударил милиционера, угодил в тюрьму. И началась у простой советской семьи совсем непростая жизнь.

17 января, 19:00, Театр Наций, Малая сцена.

«Идеальный муж. Комедия»

Фото: МХТ имени Чехова/mxat.ru/Екатерина Цветкова

Режиссер: Константин Богомолов. В ролях: Игорь Миркурбанов, Алексей Кравченко, Марина Зудина, Сергей Чонишвили, Дарья Мороз, Павел Чинарев, Павел Ващилин, Светлана Колпакова, Роза Хайрулина, Александр Семчев, Артём Волобуев.

Спектакль, который вернули в репертуар театра стараниями зрителей и нового худрука. Скандальное сочинение Константина Богомолова по произведениям Оскара Уайльда снискало армию поклонников. Смелое, резкое и ироничное высказывание.

14, 17 января, 19:00, МХТ имени Чехова, Основная сцена.

«Царь Эдип»

Фото: Театр им. Евгения Вахтангова/vakhtangov.ru

Режиссер: Римас Туминас. В ролях: Виктор Добронравов, Людмила Максакова, Евгений Князев, Эльдар Трамов, Виталийс Семёновс, Валерий Ушаков, Артур Иванов.

У этой постановки худрука театра Римаса Туминаса – первый серьезный юбилей. Спектакль будет сыгран в 100-й раз! Прикосновение к античности — всегда риск. Приоткрыть дверь в мир столь далёкий и пленительный со своими законами, эстетикой, сюжетами… Режиссер находит способ приблизить ту эпоху к современному зрителю, наполнить её эмоциями и страстями. Трагедию Софокла отчасти перескажут и на языке оригинала. В спектакле принимает участие хор из Греции.

15 января, 19:00, Театр Вахтангова.

Выставки

«Виктор Цой. Путь героя»

Фото: Planet9

Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года. Это самое масштабное мероприятие, посвященное музыканту. Выставка проходит в 11 залах на площади три тысячи квадратных метров. Авторы проекта воссоздали весь путь музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Поклонники узнают Виктора Цоя и как художника. На выставке представят графические и живописные работы. Как говорят организаторы: “Будет как в «Кино»!”

С 15 января, Центральный выставочный зал «Манеж».

«Театр Сергея Алимова»

Фото: пресс-служба Театрального музея им. А.А.Бахрушина

Около 100 предметов представят зрителям авторский стиль художника. Это 60 эскизов декораций и театральных кукол к спектаклям разных лет и 20 авторских кукол к различным спектаклям, среди которых «Пиковая дама», «Ночь перед Рождеством», «Дон Кихот», «Путешествия Гулливера» и многие другие. А фотоколлажи покажут, с кем и как проходил свой творческий путь художник от первых спектаклей к последним.

До 30 января, в Доме-музее М.Н. Ермоловой, филиале Бахрушинского музея.

Концерты

«Орган в космосе»

Фото: организаторы концерта «Орган в космосе» Органистка Наталья Михайлова

Уникальные органные вечера в самом большом проекционном планетарии. Виртуозные исполнители и яркие музыкальные номера будут сопровождаться видео-инсталляцией в формате 360 градусов. Перед зрителями выступят органистка Наталья Михайлова, вокалистка Мария Веретенина, арфистки София Кипрская и Алиса Садикова.

15, 16 января, в 21:00 и 22:30, Санкт-Петербург, Планетарий №1

«80 лет со дня рождения Андрея Миронова»

Фото: ТАСС/Михаил Строков

В концерте-посвящении выступят Александр Ширвиндт, Лариса Голубкина, Вера Васильева, Леонид Каневский, Леон Оганезов, Лев Лещенко, Юрий Башмет, Владимир Машков, Дмитрий Харатьян, Владислав Третьяк и многие другие. Песни из кинофильмов, спектаклей, мультфильмов, а также из редких записей Андрея Миронова прозвучат в сопровождении камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема под руководством Бориса Фрумкина.

14 января, 19:00, Театр Мюзикла.

Фестивали

II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Открытие этого масштабного смотра состоится в Большом театре. В первом отделении концерта прозвучит Третья симфония Сергея Рахманинова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.

Во втором отделении выступит Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Начальник Ансамбля – Геннадий Саченюк.

17 января, 19:00, Большой театр, Историческая сцена.

«Norway Lights»

Фото: vk.com/tromsofilmfest

Неделя норвежской культуры в рамках которой состоится трансляция уникального перформанса «Хроники чрезвычайного положения», посвященного крупнейшему в норвежской истории теракту, пройдут показы экранизаций книг Кнута Гамсуна. А также Международный кинофестиваль в Тромсё представит традиционную программу короткого метра «Фильмы с Севера». В нее вошли шесть драматических историй от режиссеров из Северной Европы.

С 13 по 16 января, Кинозал Инженерного корпуса Третьяковки, Каро 11 Октябрь, ДК "Рассвет".

«Золотая коллекция песни»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Композитор Александр Зацепин

Фестиваль, посвященный легендарным советским композиторам Арно Бабаджаняну, Оскару Фельцману, Микаэлу Таривердиеву, Александру Зацепину и Раймонду Паулсу. Живое музыкальное сопровождение, лучшие вокалисты и артисты музыкальных театров - всем известные шлягеры советской эстрады зазвучат новыми голосами, но останутся по-прежнему любимыми. В программе принимают участие Максим Пастер, Павел Иванов, Анна Бутурлина, Дмитрий Сибирцев, Иван Викулов, Георгий Фараджев, инструментальный коллектив TenorS Band и другие.

13-16 января, 19:00, КЦ «Меридиан», Большой зал