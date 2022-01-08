 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
США понадеялись на прогресс в диалоге с РФ по безопасности
Мир
Токаев рассказал о шести волнах атак террористов на Алма-Ату
Мир
Кулеба и Блинкен обсудили противодействие «угрозам» от СП–2 и России
Общество
В Москве начался сильный снегопад
Мир
Пушков уличил Блинкена в незнании истории
Мир
СМИ сообщили о частичной стабилизации ситуации в двух регионах Казахстана
Мир
Местная жительница рассказала о беспорядках в казахстанском Таразе
Мир
СМИ сообщили о боях между талибами и ополченцами в афганском Панджшере
Мир
Госдеп заявил об отсутствии гарантий нерасширения НАТО на восток
Мир
США заявили о намерении добиваться разрядки напряженности вокруг Украины
/

«Первые зрители сидели на лавочках»: история свободного театра в Тобольске

Ужин с Чеховым, байки местных рыбаков и другие чудеса сибирской культуры
Фото: Свободный молодежный театр
Главный слайд
Начало статьи
«Первые зрители сидели на лавочках»: история свободного театра в Тобольске
2021-12-27 12:38:51">
2021-12-27 12:38:51
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тобольск — старинный город в Тюменской области с населением около 100 тыс. человек. Когда-то он был известен как купеческий центр освоения Сибири, теперь стал одним из центров исторического туризма. Кроме того, он уже не первый раз принимает Уральскую биеннале — одно из главных культурных событий по ту сторону Урала. «Известия» разбирались в том, как живут те, кто меняет город и местную культуру изнутри.

Сибирский тракт: зачем ехать в Тюмень и Тобольск
Чем хороши местные горячие источники и что можно узнать о Распутине и Николае II

Жена декабриста

Один из символов местной культурной жизни — Свободный молодежный театр. Второй из двух профессиональных театров города, который когда-то вырос из небольшой студенческой студии.

— Я окончила театральный, училась в Тюмени. Вернулась в Тобольск — честно говоря, после возвращения тут сложновато было. Тюмень был студенческий, активный город, Тобольск совсем не такой, — рассказывает его основательница и директор Ольга Солодова. — Почему вернулась? Муж настаивал на возвращении, так что я немножко «жена декабриста».

После возвращения Ольга родила ребенка, и о возвращении в «большие города» пришлось забыть. Но работать в небольшом Тобольске ей было сложно. «Честно говоря, состояние нашего драматического театра меня не сильно устраивало», — вспоминает она.

123

Фото: Свободный молодежный театр

Выход нашелся, когда на улице она случайно встретила своего педагога из Тюмени — женщина тоже переехала в небольшой сибирский город и тоже вслед за мужем, которого в Тобольск перевели по работе. Но поводом для грусти это не считала.

— Она сказала мне тогда: неважно, где ты живешь, важно, какие люди тебя окружают. Я задумалась и поняла: так, меня сейчас окружают не те люди, которых я бы хотела, надо сделать что-нибудь свое, — вспоминает теперь Ольга.

Художественная шкала: какую пьесу играют на Тверском и в Камергерском
Объединение МХТ имени Чехова и МХАТ имени Горького станет главным сюжетом будущих сезонов

Начинался театр с небольшой любительской студии — труппу на шесть человек в 2006 году собирали буквально по объявлению, разместив его на одной из местных радиостанций. Никакой профессиональной подготовки у большинства артистов тогда не было.

Около восьми лет труппа, у которой не было своей площадки, скиталась по различным учреждениям: репетировали и играли спектакли то в местном музее, то в пединституте. Последний в конце концов даже предоставил театру, который тогда уже обрел свое название, более-менее постоянную площадку — в обмен на занятия со студентами теперь уже артисты театра, а не любители, получили возможность работать на площадке института и даже получали за занятия небольшую плату.

Тогда же спектакли стали относительно постоянными, а у театра появился «свой» зритель. Но работать на чужой площадке — даже на таких условиях — было сложно, признает Ольга. У учреждений, которые пускали их к себе, были собственные расписания, и всегда был риск, что оно не совпадет с графиком спектаклей или репетиций.

И в 2017 году они подали заявку на получение гранта «Формула добрых дел», который пришел в Тобольск. Всего на создание собственного театра ей потребовалось 400 тыс. рублей — сейчас бы она «на такое не решилась», признается Ольга Солодова: «Мы пришли в администрацию, там нам предложили здание за посильные для нас деньги. Переоборудовали его под театр мы самостоятельно. До сих пор не знаю, честно говоря, как мы это сделали».

«Сегодня театр — это необязательно театр стен»

Так у театра появилось свое здание — в жилом доме, но в исторической части города.

Просто приходил Сережка: Есенина и Образцова вспоминают на московских сценах
Самые интересные театральные премьеры декабря

— Бывали спектакли, где всего было пять человек зрителя, потому что никто не понимал, что это такое. Первое время зрители наши сидели на лавочках. Было неудобно, но они терпели, — вспоминают в Свободном молодежном театре.

В театре стали играть по одному спектаклю в выходные, и постепенно собственная аудитория начала расти. А потом театр вышел на улицы города.

— Благодаря определенной независимости от репертуарной политики и государственных планов, когда нужно поставить определенное количество комедий или детских спектаклей, появляется определенная открытость, — объясняет Ольга Солодова. — Потому что я понимаю, что «сегодня театр — это необязательно театр стен», сценические проекты могут быть очень разными.

Так появились совместные проекты, сделанные совместно с местными предпринимателями или даже большими культурными мероприятиями, которые город принимал.

123

Фото: Свободный молодежный театр
«Солнечная Италия»

С местными ресторанами, например, театр поставил серию гастрономических спектаклей. Первый создан был преимущественно для местной публики — его играют в местном торговом центре, немного напоминающем по форме Колизей. А сам он, улыбается Ольга Солодова, посвящен солнечной Италии. Людям поочередно подают блюда, а в наушниках люди в это время рассказывают связанную с ним историю.

Зато второй спектакль был сделан по произведениям Чехова: «Мы стали думать, кто хорошо пишет про еду, и вот нашли у него такие хорошие произведения, где еда упоминается. Поместили это всё в пространство сада и устроили такие именины в «Вишневом саду».

123

Фото: Свободный молодежный театр
«Вишневый сад»

Одним произведением действие не ограничилось — в спектакле также принимали участие и другие чеховские персонажи: перед зрителями появлялись и Нина Заречная и Тригорин из «Чайки», и три сестры.

Город радости и боли: почему непременно нужно поехать в Тобольск
Историческая столица Сибири способна удивить даже бывалых путешественников

Всего в меню ужина-спектакля вошло семь курсов подачи аутентичных «чеховских» блюд, каждое из которых так или иначе связано с драматургией, а сам ужин длится около двух часов.

Истории про тобольского карася

Третьим проектом стал гастрономический вербатим, посвященный местным традициям, — для кафе сибирской кухни «Калач и Карась» в театре собрали и записали истории местных рыбаков.

— Ребята очень хотели продвигать сибирскую кухню. Я начала смотреть, кто что писал про карася, и поняла, что никто про него, конечно, не писал. И я пошла к местным рыбакам, записала их байки, истории про тобольского карася и собрала в итоге вот такой текст, — рассказывает Ольга Солодова.

Сама идея появилась именно из желания вернуть «моду на карася», рассказывает Василий Пальшин, управляющий проектом «Марк и Лев», к которому относится кафе, — он стал одним из автором идеи о сотрудничестве с молодежным театром.

123

Фото: Свободный молодежный театр
«Карась-Тоболяк»

Даже название кафе уже обыгрывает местный колорит — помимо местного карася, в нем фигурируют традиционные русские калачи. А шведские булочки, которые тоже подают в заведении, напоминают о пленных шведов, которых когда-то отправил сюда Петр I, чтобы отстроить город.

— В свое время он был на каждом столе, большая часть города на нем выросла. Понятно, что сейчас люди могут купить сибаса и тилапию, а карась как будто стал дешевой рыбой для кошек. Хотя карась, конечно, костистая, но очень вкусная рыба, надо просто уметь его подавать, — рассказывает он.

Принцип Турандот: как студия на Арбате превратилась в легенду
13 ноября Театру Вахтангова исполняется 100 лет

Учитывая богатую историю карася в Сибири, неудивительно, что у большинства жителей есть множество связанных с ним собственных историй — веселых или грустных. Именно их для спектакля собрала и переработала Ольга Солодова.

Правда, оценили его, в первую очередь, заезжие зрители, говорит она: «Как показывает практика, местные зрители не ходят на такие спектакли. Они скорее ходят на «Солнечную Италию», а на «Карась-Тоболяк» не пойдут — они и так в этом живут. Но приезжие зрители, в том числе ребята с книжного фестиваля, они были в совершенном восторге от увиденного и услышанного, от историй местных рыбаков».

Таких в Тобольске тоже становится всё больше — только в этом году город, вместе с Тюменью, принимал Уральскую биеннале, а летом здесь прошел книжный фестиваль «Книги в городе», организованный Московской международной книжной ярмаркой. Он растянулся на пять тематических выходных, в рамках которых артисты театра совместно с издательствами провели несколько читок: как на собственной сцене, так и в городском пространстве — например, на старинной водонапорной башне и одной из башен старинного кремля.

Уральская биеннале работает с Тобольском уже не первый год. В этом году в рамках проекта «Создать новый слой» в городе показывали инсталляцию художницы Кати Соколовской, размещенную в здании старых винных складов — а сегодня ветеринарной службы. Реакция зрителей говорит о том, что за последние годы город начал меняться — прежде всего, с точки зрения аудитории, говорит Алиса Прудникова, комиссар и художественный руководитель биеннале.

123

Фото: Свободный молодежный театр

— В Тобольске всегда происходят события разной специфики, разных жанров, это тоже на многое влияет. В этом году, например, в городе проходили одновременно книжная ярмарка и проект современного искусства, — говорит она. — Это всё происходит на глазах, и если раньше мы приезжали и, как и в большинстве городов, где нет таких новых художественных практик, встречались с таким скептицизмом, неприятием, то сейчас всё больше и больше разговоров о смысле того или иного явления. Самый принципиальный момент для меня, когда отношение к новому выражается не в плевках, а в возможности диалога, — и вот эта возможность диалога, она точно есть.

МХАТ своего дела: какие спектакли исчезнут из репертуара
И почему новый гендиректор театра Владимир Кехман теперь рассчитывает только на государственные деньги

Тобольский молодежный театр через такие проекты ищет новые возможности для развития. «Из тех, с кем мы встретились, почти ни с кем отношения не прервались, продолжаются. На фестивале мы познакомились с издательствами, они оказались очень отзывчивыми, интересными. Они сразу зацепились за наш коллектив, и сейчас тоже мы обсуждаем офлайн- и онлайн-читки», — говорит Ольга Солодова.

В ближайших планах — гастроли с обаявшим туристов гастрономическим вербатимом про карася, местный детский театральный фестиваль, чтобы подрастить достойную смену, и, возможно, дальнейшие читки с издательствами. Сейчас в бывшей любительской труппе все артисты — с профессиональной подготовкой, которые регулярно принимают участие во всевозможных мастер-классах и профессиональных лабораториях. Но костяк труппы составляют студенты местного театрального училища.

— Есть театральное отделение в колледже, и ребята приходят к нам на практику. Так что постоянно происходит обновление труппы. С одной стороны, это хорошо, с другой — есть сложность. Потому что потом ребята едут поступать в Москву, поступают, и не факт, что они вернутся, — вздыхает директор театра.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021