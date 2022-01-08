«Первые зрители сидели на лавочках»: история свободного театра в Тобольске

Тобольск — старинный город в Тюменской области с населением около 100 тыс. человек. Когда-то он был известен как купеческий центр освоения Сибири, теперь стал одним из центров исторического туризма. Кроме того, он уже не первый раз принимает Уральскую биеннале — одно из главных культурных событий по ту сторону Урала. «Известия» разбирались в том, как живут те, кто меняет город и местную культуру изнутри.

Жена декабриста

Один из символов местной культурной жизни — Свободный молодежный театр. Второй из двух профессиональных театров города, который когда-то вырос из небольшой студенческой студии .

— Я окончила театральный, училась в Тюмени. Вернулась в Тобольск — честно говоря, после возвращения тут сложновато было. Тюмень был студенческий, активный город, Тобольск совсем не такой, — рассказывает его основательница и директор Ольга Солодова. — Почему вернулась? Муж настаивал на возвращении, так что я немножко «жена декабриста».

После возвращения Ольга родила ребенка, и о возвращении в «большие города» пришлось забыть. Но работать в небольшом Тобольске ей было сложно . «Честно говоря, состояние нашего драматического театра меня не сильно устраивало», — вспоминает она.

Фото: Свободный молодежный театр

Выход нашелся, когда на улице она случайно встретила своего педагога из Тюмени — женщина тоже переехала в небольшой сибирский город и тоже вслед за мужем, которого в Тобольск перевели по работе. Но поводом для грусти это не считала.

— Она сказала мне тогда: неважно, где ты живешь, важно, какие люди тебя окружают. Я задумалась и поняла: так, меня сейчас окружают не те люди, которых я бы хотела, надо сделать что-нибудь свое, — вспоминает теперь Ольга.

Начинался театр с небольшой любительской студии — труппу на шесть человек в 2006 году собирали буквально по объявлению, разместив его на одной из местных радиостанций . Никакой профессиональной подготовки у большинства артистов тогда не было.

Около восьми лет труппа, у которой не было своей площадки, скиталась по различным учреждениям: репетировали и играли спектакли то в местном музее, то в пединституте. Последний в конце концов даже предоставил театру, который тогда уже обрел свое название, более-менее постоянную площадку — в обмен на занятия со студентами теперь уже артисты театра, а не любители, получили возможность работать на площадке института и даже получали за занятия небольшую плату.

Тогда же спектакли стали относительно постоянными, а у театра появился «свой» зритель. Но работать на чужой площадке — даже на таких условиях — было сложно, признает Ольга. У учреждений, которые пускали их к себе, были собственные расписания, и всегда был риск, что оно не совпадет с графиком спектаклей или репетиций.

И в 2017 году они подали заявку на получение гранта «Формула добрых дел», который пришел в Тобольск. Всего на создание собственного театра ей потребовалось 400 тыс. рублей — сейчас бы она «на такое не решилась», признается Ольга Солодова: «Мы пришли в администрацию, там нам предложили здание за посильные для нас деньги. Переоборудовали его под театр мы самостоятельно. До сих пор не знаю, честно говоря, как мы это сделали».

«Сегодня театр — это необязательно театр стен»

Так у театра появилось свое здание — в жилом доме, но в исторической части города .

— Бывали спектакли, где всего было пять человек зрителя, потому что никто не понимал, что это такое. Первое время зрители наши сидели на лавочках. Было неудобно, но они терпели, — вспоминают в Свободном молодежном театре.

В театре стали играть по одному спектаклю в выходные, и постепенно собственная аудитория начала расти. А потом театр вышел на улицы города .

— Благодаря определенной независимости от репертуарной политики и государственных планов, когда нужно поставить определенное количество комедий или детских спектаклей, появляется определенная открытость, — объясняет Ольга Солодова. — Потому что я понимаю, что «сегодня театр — это необязательно театр стен», сценические проекты могут быть очень разными.

Так появились совместные проекты, сделанные совместно с местными предпринимателями или даже большими культурными мероприятиями, которые город принимал .

Фото: Свободный молодежный театр «Солнечная Италия»

С местными ресторанами, например, театр поставил серию гастрономических спектаклей. Первый создан был преимущественно для местной публики — его играют в местном торговом центре, немного напоминающем по форме Колизей. А сам он, улыбается Ольга Солодова, посвящен солнечной Италии. Людям поочередно подают блюда, а в наушниках люди в это время рассказывают связанную с ним историю.

Зато второй спектакль был сделан по произведениям Чехова : «Мы стали думать, кто хорошо пишет про еду, и вот нашли у него такие хорошие произведения, где еда упоминается. Поместили это всё в пространство сада и устроили такие именины в «Вишневом саду».

Фото: Свободный молодежный театр «Вишневый сад»

Одним произведением действие не ограничилось — в спектакле также принимали участие и другие чеховские персонажи: перед зрителями появлялись и Нина Заречная и Тригорин из «Чайки», и три сестры.

Всего в меню ужина-спектакля вошло семь курсов подачи аутентичных «чеховских» блюд, каждое из которых так или иначе связано с драматургией, а сам ужин длится около двух часов .

Истории про тобольского карася

Третьим проектом стал гастрономический вербатим, посвященный местным традициям, — для кафе сибирской кухни «Калач и Карась» в театре собрали и записали истории местных рыбаков .

— Ребята очень хотели продвигать сибирскую кухню. Я начала смотреть, кто что писал про карася, и поняла, что никто про него, конечно, не писал. И я пошла к местным рыбакам, записала их байки, истории про тобольского карася и собрала в итоге вот такой текст, — рассказывает Ольга Солодова.

Сама идея появилась именно из желания вернуть «моду на карася», рассказывает Василий Пальшин, управляющий проектом «Марк и Лев», к которому относится кафе, — он стал одним из автором идеи о сотрудничестве с молодежным театром.

Фото: Свободный молодежный театр «Карась-Тоболяк»

Даже название кафе уже обыгрывает местный колорит — помимо местного карася, в нем фигурируют традиционные русские калачи. А шведские булочки, которые тоже подают в заведении, напоминают о пленных шведов, которых когда-то отправил сюда Петр I, чтобы отстроить город.

— В свое время он был на каждом столе, большая часть города на нем выросла. Понятно, что сейчас люди могут купить сибаса и тилапию, а карась как будто стал дешевой рыбой для кошек. Хотя карась, конечно, костистая, но очень вкусная рыба, надо просто уметь его подавать, — рассказывает он.

Учитывая богатую историю карася в Сибири, неудивительно, что у большинства жителей есть множество связанных с ним собственных историй — веселых или грустных. Именно их для спектакля собрала и переработала Ольга Солодова.

Правда, оценили его, в первую очередь, заезжие зрители, говорит она : «Как показывает практика, местные зрители не ходят на такие спектакли. Они скорее ходят на «Солнечную Италию», а на «Карась-Тоболяк» не пойдут — они и так в этом живут. Но приезжие зрители, в том числе ребята с книжного фестиваля, они были в совершенном восторге от увиденного и услышанного, от историй местных рыбаков».

Таких в Тобольске тоже становится всё больше — только в этом году город, вместе с Тюменью, принимал Уральскую биеннале, а летом здесь прошел книжный фестиваль «Книги в городе», организованный Московской международной книжной ярмаркой. Он растянулся на пять тематических выходных, в рамках которых артисты театра совместно с издательствами провели несколько читок: как на собственной сцене, так и в городском пространстве — например, на старинной водонапорной башне и одной из башен старинного кремля.

Уральская биеннале работает с Тобольском уже не первый год. В этом году в рамках проекта «Создать новый слой» в городе показывали инсталляцию художницы Кати Соколовской, размещенную в здании старых винных складов — а сегодня ветеринарной службы. Реакция зрителей говорит о том, что за последние годы город начал меняться — прежде всего, с точки зрения аудитории, говорит Алиса Прудникова, комиссар и художественный руководитель биеннале.

Фото: Свободный молодежный театр

— В Тобольске всегда происходят события разной специфики, разных жанров, это тоже на многое влияет. В этом году, например, в городе проходили одновременно книжная ярмарка и проект современного искусства, — говорит она. — Это всё происходит на глазах, и если раньше мы приезжали и, как и в большинстве городов, где нет таких новых художественных практик, встречались с таким скептицизмом, неприятием, то сейчас всё больше и больше разговоров о смысле того или иного явления. Самый принципиальный момент для меня, когда отношение к новому выражается не в плевках, а в возможности диалога, — и вот эта возможность диалога, она точно есть.

Тобольский молодежный театр через такие проекты ищет новые возможности для развития . «Из тех, с кем мы встретились, почти ни с кем отношения не прервались, продолжаются. На фестивале мы познакомились с издательствами, они оказались очень отзывчивыми, интересными. Они сразу зацепились за наш коллектив, и сейчас тоже мы обсуждаем офлайн- и онлайн-читки», — говорит Ольга Солодова.

В ближайших планах — гастроли с обаявшим туристов гастрономическим вербатимом про карася, местный детский театральный фестиваль, чтобы подрастить достойную смену, и, возможно, дальнейшие читки с издательствами . Сейчас в бывшей любительской труппе все артисты — с профессиональной подготовкой, которые регулярно принимают участие во всевозможных мастер-классах и профессиональных лабораториях. Но костяк труппы составляют студенты местного театрального училища.

— Есть театральное отделение в колледже, и ребята приходят к нам на практику. Так что постоянно происходит обновление труппы. С одной стороны, это хорошо, с другой — есть сложность. Потому что потом ребята едут поступать в Москву, поступают, и не факт, что они вернутся, — вздыхает директор театра.