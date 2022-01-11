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Самолет Минобороны вывез из Казахстана 145 россиян

Военно-транспортный самолет Минобороны вывез из Алма-Аты 145 россиян
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Военно-транспортный самолет российского Министерства обороны вывез из казахстанской Алма-Аты 145 россиян. Об этом во вторник, 11 января, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

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«Очередной самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву. Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 145 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам», — отмечается в сообщении.

Днем ранее воздушные суда Минобороны РФ вывезли из Казахстана 1 719 российских и иностранных граждан.

Уточнялось, что в Москву перевезли 1422 россиянина, еще 14 доставлены в Екатеринбург.

Всего самолеты военно-транспортной авиации сделали 14 рейсов.

Как сообщили в ведомстве, большинство россиян прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам и спортивные сборы. Однако из-за обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алма-Аты туристы были вынуждены оставаться в республике.

9 января сообщалось, что еще два самолета Минобороны РФ доставили в Москву россиян, эвакуированных из Казахстана. Так, в РФ прибыли еще 200 граждан страны.

Акции протеста вспыхнули в Казахстане 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. Беспорядки охватили крупнейшие города страны, включая Алма-Ату. Там митингующие, среди которых, по данным властей, были хорошо обученные боевики, подожгли здание прокуратуры, разгромили офис правящей партии и здание городской администрации.

Также значительный ущерб понесли местные СМИ: офисы ряда телеканалов и изданий были разгромлены, а оборудование уничтожено.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в стране.

10 января глава государства заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Токаев указал, что республика пережила масштабный кризис и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится.

11 января Токаев заявил, что миссия миротворцев в республике окончена, войска ОДКБ полностью покинут Казахстан через 10 дней.

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