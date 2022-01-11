МИД заявил о готовности РФ продолжать диалог по гарантиям безопасности

Россия на переговорах с США по гарантиям безопасности показала рабочий настрой и готова вести конструктивный диалог дальше. Об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы исходим из того — и по моему, это очевидно, — что сложные вопросы [о гарантиях безопасности], а это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, всё равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор. Мы со своей стороны, по-моему, этот настрой демонстрировали и его проявили. Готовы к дальнейшей работе», — отметила дипломат.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделает шаг навстречу российским предложениям.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что диалог России и США по гарантиям безопасности на встрече в Женеве носил серьезный, деловой и откровенный характер.

Ранее Рябков отмечал, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую «российскую агрессию» на Украине.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.