Прямой эфир
Экономика
На новогодние праздники россияне тратили деньги на стоматологов и бургеры
Мир
Токаев объявил об окончании миссии ОДКБ в Казахстане
Мир
Самолеты ВКС РФ за понедельник доставили из Казахстана в РФ 258 человек
Общество
«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%
Мир
Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии
Мир
На Украине испугались переговоров России и США касательно страны
Мир
Международные рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновятся не ранее 15 января
Мир
Токаев заявил о намерении боевиков захватить власть в Казахстане
Происшествия
Дело возбудили по факту взрыва газа и пожара на Сахалине
Мир
Токаев ввел пятилетний мораторий на повышение зарплат министрам и депутатам

Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом она сообщила «Известиям» 11 января.

Лутце не бывает: как прошел лучший ЧР по фигурному катанию
Триумф Валиевой, неожиданности в танцах и победа Москвиной в парах

«Я болею», — сказала Тарасова.

7 января стало известно, что тренеру вызывали бригаду скорой помощи после того, как она пожаловалась на боли в животе и головную боль. Приехавшие на вызов медики оказали ей первую помощь, однако госпитализировать не стали.

8 января 74-летняя Тарасова сообщила, что чувствует себя нормально.

22 декабря тренер была выписана из столичной больницы спустя несколько дней пребывания в медицинском учреждении.

О госпитализации Тарасовой сообщил 17 декабря певец Филипп Киркоров. Он предложил молиться за ее здоровье и высказал надежду, что всё будет хорошо.

По данным «Известий», тренер жаловалась на самочувствие и ранее. Так, 15 декабря ей на дом вызывали скорую помощь — у Тарасовой поднялось давление, отмечалась общая слабость и боли в груди. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года она совмещает тренерскую деятельность с работой комментатора на телевидении.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021