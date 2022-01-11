Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова находится в больнице. Об этом она сообщила «Известиям» 11 января.

«Я болею», — сказала Тарасова.

7 января стало известно, что тренеру вызывали бригаду скорой помощи после того, как она пожаловалась на боли в животе и головную боль. Приехавшие на вызов медики оказали ей первую помощь, однако госпитализировать не стали.

8 января 74-летняя Тарасова сообщила, что чувствует себя нормально.

22 декабря тренер была выписана из столичной больницы спустя несколько дней пребывания в медицинском учреждении.

О госпитализации Тарасовой сообщил 17 декабря певец Филипп Киркоров. Он предложил молиться за ее здоровье и высказал надежду, что всё будет хорошо.

По данным «Известий», тренер жаловалась на самочувствие и ранее. Так, 15 декабря ей на дом вызывали скорую помощь — у Тарасовой поднялось давление, отмечалась общая слабость и боли в груди. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года она совмещает тренерскую деятельность с работой комментатора на телевидении.