Татьяна Тарасова прокомментировала сообщения о плохом самочувствии

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова 8 января прокомментировала появившуюся в СМИ информацию об ухудшении ее самочувствия.

74-летняя тренер сообщила «Известиям», что чувствует себя нормально.

Накануне сообщалось, что Тарасовой вызывали бригаду скорой помощи после того, как она пожаловалась на боли в животе и головную боль.

Приехавшие на вызов медики оказали ей первую помощь, однако госпитализировать не стали.

22 декабря тренер была выписана из столичной больницы спустя несколько дней пребывания в медицинском учреждении.

О госпитализации Тарасовой сообщил 17 декабря певец Филипп Киркоров. Он предложил молиться за ее здоровье и высказал надежду, что всё будет хорошо.

По данным «Известий», тренер жаловалась на самочувствие и ранее. Так, 15 декабря ей на дом вызывали скорую помощь — у Тарасовой поднялось давление, отмечалась общая слабость и боли в груди. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.