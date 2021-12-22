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Тренера Татьяну Тарасову выписали из больницы

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова выписана из больницы. Об этом она сообщила в среду, 22 декабря.

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«Меня выписали, я дома», — сказала Тарасова ТАСС.

17 декабря певец Филипп Киркоров сообщил, что Тарасову госпитализировали в Москве. Он предложил молиться за ее здоровье и высказал надежду, что всё будет хорошо.

По данным «Известий», тренер жаловалась на самочувствие и ранее. Так, 15 декабря ей на дом вызывали скорую помощь — у Тарасовой поднялось давление, отмечалась общая слабость и боли в груди. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.

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