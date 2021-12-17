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Тренера Татьяну Тарасову госпитализировали

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Заслуженного тренера СССР и России по фигурному катанию Татьяну Тарасову госпитализировали в Москве. Об этом сообщил певец Филипп Киркоров 17 декабря.

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«Она действительно в больнице. Молитесь. Даст бог, все будет хорошо», — сказал он порталу NEWS.ru

По данным «Известий», тренер жаловалась на самочувствие и ранее. Так, 15 декабря ей на дом вызывали скорую помощь — у Тарасовой поднялось давление, отмечалась общая слабость и боли в груди.

Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.

При этом в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что не могут дозвониться до Тарасовой, пишет «Спорт-Экспресс». При этом сама женщина в беседе с порталом заявила, что с ней все в порядке.

Из-за плохого самочувствия Тарасова пропустила съемки заключительного этапа шоу «Ледниковый период», в котором она является главной судьей. Также тренер отказалась от комментирования турнира сессии «Гран-при» в Сочи, хотя изначально обещала выйти в эфир.

Многие представители фигурного катания выразили крайнее беспокойство в связи с информацией о госпитализации Тарасовой и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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