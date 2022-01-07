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Тренеру Татьяне Тарасовой потребовалась помощь медиков

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Заслуженному тренеру СССР и России по фигурному катанию Татьяне Тарасовой вызывали бригаду скорой помощи после того, как она пожаловалась на боли. Об этом 7 января стало известно «Известиям».

Отмечается, что вечером в пятницу 74-летний тренер пожаловалась на острые боли в животе, а также головную боль.

Приехавшие на вызов медики оказали ей первую помощь, однако госпитализировать не стали.

22 декабря Татьяна Тарасова была выписана из столичной больницы спустя несколько дней пребывания в медицинском учреждении.

О госпитализации Тарасовой сообщил 17 декабря певец Филипп Киркоров. Он предложил молиться за ее здоровье и высказал надежду, что всё будет хорошо.

По данным «Известий», тренер жаловалась на самочувствие и ранее. Так, 15 декабря ей на дом вызывали скорую помощь — у Тарасовой поднялось давление, отмечалась общая слабость и боли в груди. Прибывшие медики оказали ей необходимую помощь и оставили дома на амбулаторное лечение.

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