Лутце не бывает: как прошел лучший ЧР по фигурному катанию

Чемпионат России в Санкт-Петербурге стал главным турниром для наших фигуристов в 2021 году. Это был отборочный старт на предстоящее сразу после новогодних праздников первенство Европы, а впоследствии и на Игры в Пекине. В федерации фигурного катания нашей страны уже заявили страны, там надеются, что чемпионат континента мало что изменит в итоговом составе сборной, которая отправится на Олимпиаду. А это значит, что спортсменам надо было максимально выложиться в Санкт-Петербурге, что они и сделали. Как всегда, поразили девушки, но и в других видах интриги хватало.

На одну ошибку меньше

Первые медали разыграли танцевальные дуэты. К сожалению, без снятий тут не обошлось. После ритм-танца без какого-либо намека на сенсацию лидировали чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но с произвольного они снялись из-за обострившейся хронической травмы партнера. У Никиты есть проблема со спиной, от которой он страдает уже несколько лет. Конечно, нет сомнений: если ребята решат поехать на чемпионат Европы, то они там будут — только они сейчас из всех наших дуэтов могут бороться за медаль на Олимпиаде. На Игры они тоже попадут — третья пара определяется решением тренерского совета, а окончательный список формируется после ЧЕ.

Лутце не бывает Александра Степанова и Иван Букин, завоевавшие золотые медали в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге, на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В отсутствии Синицыной и Кацалапова чемпионами страны во второй раз подряд стали Александра Степанова и Иван Букин. Здесь вроде бы никаких сюрпризов нет — этот дуэт был сильнее остальных, показав лучший прокат произвольного под «Ромео и Джульетту». А вот серебро досталось дебютантам Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Было ли такое вообще когда-нибудь, вспомнить сложно. Дело в том, что в танцах есть понятие очереди — сначала надо заработать авторитет у судей, тогда тебя будут лучше оценивать. Если ты соревнуешься в юниорах, то выступать на взрослых соревнованиях в том же сезоне практически нереально — придется менять ритм-танец из-за различий в паттерне.

Эта система перестала работать на чемпионате России в Санкт-Петербурге, когда Дэвис/Смолкин сразу же получили медаль. Многие в этом видят влияние Этери Тутберидзе, которая является мамой Дианы. После оценок Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро в ритм-танце зрители даже свистели, а многие спортсмены, включая занявших третье место Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина, жаловались, что им не дают бороться. Теперь Диана и Глеб едут на чемпионат Европы, а решением тренерского совета в Таллин предсказуемо отправятся Синицына и Кацалапов (если, конечно, успеют восстановиться). В запасе Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.

Еще больше интриги возникло в мужском одиночном катании, где подобрался ультра-сильный состав участников, но все они были нестабильными. Предпочтение отдавалось Михаилу Коляде, который даже с ошибками должен был быть в тройке. Там он и оказался, но только вторым, отдав титул московскому фигуристу Марку Кондратюку. Но на одну ошибку меньше — и чемпионом мог бы быть и Коляда, и Евгений Семененко (в итоге ставший четвертым), и Андрей Мозалев, выигравший бронзу. Хотя на Европу поедет именно Семенко, здорово выступавший на протяжении всего сезона, Мозалев же числится в списке запасных.

Лутце не бывает Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с ритмическим танцем на чемпионате России в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— У мальчиков удивил Кондратюк своей волей к победе, а про остальных говорить не хочется, — прокомментировал выступления мужчин чемпион мира, серебряный призер Игр-1980 Сергей Шахрай. — Бледно после того, как посмотришь девушек.

К главным событиям определенно можно отнести и возвращение произвольной программы «Белый ворон» Михаила Коляды — постановки Ильи Авербуха, покорявшей сердца зрителей в прошлом сезоне. После командного чемпионата мира Алексей Мишин в интервью попросил корреспондента «Известий» опросить болельщиков на тему того, оставлять ли эту программу еще на сезон. И многие тогда ответили, что можно поменять произвольную, но потом вернуть старую, если новая «не зайдет». Примерно так и получилось — Миша откатал «Список Шиндлера» на нескольких стартах, а потом начал снова катать полюбившуюся постановку.

Феерия в парах и суперсложные программы

Последний соревновательный день открывали спортивные пары. И они показали, в каком направлении действительно может развиваться этот вид. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук прыгнули каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов. Чем не шаг вперед для парного катания? Раньше пытались сделать и лутц + ойлер + флип и другие ойлерные каскады. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин снова сделали тройной тулуп + тройной тулуп + двойной тулуп. Отказались на этот старт от каскада с двумя сальховами и ойлером Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но наверняка ненадолго.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов перешли в «Хрустальный» Этери Тутберидзе, чтобы найти стабильность, но ее как раз и не обнаружилось в прокатах на чемпионате России. Сорванная поддержка в короткой, каскад и выброс в произвольной стоили им места выше третьего. Только бронза как бы намекает задуматься, что не нужно ставить фигуристов в командный турнир на Олимпиаде. Хотя те же Бойкова и Козловский тоже не особенно стабильны — на чемпионате страны был их первый чистый прокат произвольной.

Тем не менее, он был, и на очень важном турнире. Они проиграли Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые впервые выиграли медаль на чемпионате России. И эта медаль оказалось золотой. Вообще турнир получился феерией Тамары Москвиной, у которой еще будет и собственное шоу в честь юбилея сразу после показательных выступлений на чемпионате России. А ведь это была заявка на полностью петербуржский командник в парах — об этом думает и сам заслуженный тренер страны.

Лутце не бывает Наталья Хабибуллина и Илья Княжук выступают с короткой программой в парном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Тамара Москвина — большой молодец, и две ее пары шикарно выступили, — сказал «Известиям» Сергей Шахрай. — Идет к очередной олимпийской победе. Возможно, двойной — на первое и второе место.

А в конце девушки «стреляли» друг в друга четверными прыжками и тройными акселями — только восемь участниц чемпионата не пытались исполнять ультра-си. Камила Валиева стала суперуверенной спортсменкой и не ошиблась ни разу за два дня. 193 балла за произвольную — это выше, чем у победителя в произвольной программе среди мужчин. И это без повышенного мужского коэффициента. Александра Трусова пошла на четыре четверных и сделала три из них. В короткой ошиблась на акселе, в произвольной на тулупе, но впервые выиграла серебро чемпионата страны. Аделия Петросян — два четверных риттбергера. Софья Самоделкина — три квада. Софья Муравьева — два трикселя, столько же у Елизаветы Туктамышевой. Неудачно выступила Анна Щербакова — зашла на один квад, упала и допустила ошибку на лутц-риттебергере. Майя Хромых упала с риттбергера и вывалилась на четверном сальхове.

— В произвольной у девушек произошло что-то нереальное и фантастическое, — отметила «Известиям» вице-чемпионка мира-2012 Алена Леонова. — Я безумно рада за Камилу Валиеву, за Аню Щербакову и Сашу Трусову. И за Лизу Туктамышеву тоже, пусть она не попала в тройку, но будет теперь первой запасной в олимпийскую сборную. Очень удивила Трусова, как она быстро восстановилась после травмы и показала четыре четверных. А Валиева — это просто космос. Выше уже некуда, это выше звезд.

Призер Олимпийских игр Сергей Шахрай обратился лично к Елизавете Туктамышевой, которая заняла на чемпионате России седьмое место. Хотя откаталась чисто в произвольной программе.

— У нее был такой теплый прием публики, что не сравнится с хоккейным СКА, ни с футбольным «Зенитом», — уверен прославленный фигурист. — И даже если она не попадет на Олимпиаду, пусть не жалеет об этом. У нее была прекрасная карьера, и ее любят люди — это самое главное. А Олимпиада... Что поделать? Не сложилось. Я бы пригласил ее хотя бы гостем. Из уважения к ней и ее карьере.

В тройке оказались Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Теперь девушки наверняка разыграют между собой не только золото ЧЕ, но и Игр-2022.

— Шанс на медали есть всегда и у всех, — резюмировал в беседе с «Известиями» олимпийский чемпион Алексей Ягудин. — Он либо огромен, как в женском одиночном катании, либо минимален, как в мужском. Прогнозировать что-то, наверное, не стоит. Но фигуристки из других федераций даже близко сейчас не могут соответствовать тому, что было показано нашими девчонками на чемпионате России-2021. Думаю, это сильнейший чемпионат в истории и лучший новогодний подарок, который мы все, да и я могли бы получить.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.