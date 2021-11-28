Космическая грация: Камила Валиева вновь переписала мировой рекорд

Уикенд в Сочи выдался крайне удачным для российского фигурного катания. Во всех видах наши спортсмены завоевали медали, а в парном катании — и вовсе весь пьедестал. Триумфально завершили российский этап серии «Гран при» и фигуристки, заняв первые три места. А Камила Валиева и вовсе обновила мировой рекорд в произвольной программе на «Гран-при России».

Реабилитация Хромых

Для Майи Хромых было важно откататься сильно. После короткой программы она оказалась лишь пятой, что крайне удивительно для спортсменки с ее потенциалом и такой шикарной постановкой. Но в целом задача была решена: сегодня получилось не все, но было уже намного чище и увереннее, чем на турнире в Варшаве.

Начала фигуристка мощно - прыгнула каскад четверной тулуп + двойной тулуп, но затем допустила степ-аут на еще одном четверном тулупе. Далее она прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп, каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов и одиночный тройной лутц.

В протоколах также никаких сюрпризов не появилось — был отминусован лишь сольный четверной тулуп. Все остальные элементы в плюсовой зоне, а вращения и дорожка шагов — на четвертом уровне. В произвольной программе Майя стала второй, но из-за неудачной короткой программы заняла итоговое третье место.

Космическая грация Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Сама фигуристка после соревнований заявила, что была нацелена на чистый прокат. Но и отметила, что, помимо явной ошибки на тулупе, у нее были и более мелкие помарки. Пока 154,97 — лучший результат в сезоне.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева была бы первой на другом этапе «Гран при» - например, в Токио. Но в этом сезоне ей выпали этапы повышенной сложности — когда в соперницах была феноменальная Камила Валиева. Между этими фигуристками — целых 10 лет. Когда 15-летняя Лиза уже прыгала тройной аксель, пятилетняя Валиева только собиралась переезжать в Москву и серьезно заняться фигурным катанием (а кататься она начала еще в три с половиной).

Осознавая все это, сложно найти слова, чтобы выразить восхищение в адрес Туктамышевой. Хоть и у нее сегодня не все получилось. В начале программы Елизавета сделала тройной аксель в каскаде с двойным тулупом, но затем ошиблась на сольном тройном акселе, допустив степ-аут. Остальные элементы она прыгнула уже без ошибок: тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц, тройной риттбергер.

Отминусованный тройной аксель стоил фигуристке второго места в произвольной — Хромых с ее квадами набрала на пять баллов выше. Однако запаса в короткой программе хватило, чтоб завоевать серебро на этапе. Но сама фигуристка осталась довольна своим выступлением.

Валиева улетела в космос

И еще масса восхищений — в адрес Камилы Валиевой, которая в Сочи показала что-то, что с трудом поддается осознанию. Мы все прекрасно понимаем, что мужское и женское одиночное катание оценивается по-разному. Но как осознать то, что никто из мужчин сегодня не набрал больше, чем Камила?

Победитель мужского турнира, грузинский фигурист Морис Квителашвили, набрал 266,33 балла. Валиева — 272,71. И нельзя не отметить, что сегодняшний прокат — это не максимум. У Камилы была помарка с каскадом четверной тулуп+ойлер+двойной сальхов. Хоть и судьи предпочли не заметить этого — но у фигуристки не очень хорошо получилось приземление с квада, ойлер получился очень скомканным, а сальхов — только двойным.

Но какой смысл искать какие-то ошибки в каскаде, если и без него от мощи контента в программе можно улететь в космос: четверной сальхов, тройной сальхов, каскад четверной тулуп + тройной тулуп, тройной риттбергер, каскад четверной тулуп + ойлер + двойной сальхов, каскад тройной флип + тройной тулуп, тройной лутц.

Космическая грация Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Разумеется, Валиева обновила свои же рекорды — по сумме баллов и по оценке за произвольную. Но сама фигуристка скромно отмечает, что мужчины и женщины прыгают по-разному. И ей комфортно в своей категории.

— Скажу так: Валиева — это просто человек с другой планеты, — сказал «Известиям» призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин.

Единственное, чего сейчас хочется пожелать фигуристке — это здоровья. Евгения Медведева тоже в свое время всех обыгрывала. А самая заветная медаль в итоге досталась более молодой фигуристке. Камила уже сейчас показывает такое катание, что представить что-либо более мощное невозможно.

Уже сейчас кажется, что Валиева на пике. Но до Олимпийских игр еще два с половиной месяца. Сможет ли она додержать форму и забрать то, о чем все говорят? Увидим. А пока Камила забирает себе второе подряд золота этапа «Гран-при» с запасом от соперниц в 43,48 балла (от ближайшего преследователя). И впереди — первый взрослый финал «Гран при».

Без японцев и китайцев

В парном катании вне конкуренции были действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямова. Их катание было такое же белоснежно-чистое, как зимние костюмы под микс из бессмертного Георгия Свиридова. На их прокате было настоящее ощущение олимпийского сезона и того, что Россия сейчас — мекка фигурного катания. Русская классическая музыка, запредельный уровень сложности, рев трибун, которого нет на других этапах, и сами трибуны с олимпийской историей.

227 баллов — это уровень победы на чемпионате мира. Перед просмотром оценок довольная пара и дуэт тренеров Тамара Москвина — Артур Минчук даже чокнулись мороженым и отведали. Еще ни одни фигуристы так открыто не выражали публичное презрение ЗОЖ и правильному питанию.

Космическая грация Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Правда, короткую программу у пар сенсационно выиграли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — но получили на домашнем этапе всего 73,91 балла. Потому что эти ребята фактически идут против системы. Против пар Тамары Москвиной и Этери Тутберидзе, против академического парного катания, которое нравится Максиму Транькову. Это снова — про очередь и репутацию. Их общая оценка — 212,59 — с точки зрения борьбы за сборную им наверняка хотелось бы больше, но сами призеры довольно кивали головами.

Главное — в финале у нас сразу четыре российские пары и по одной китайской и японской: наконец-то все наши встретятся в одном месте.