Итальянские страсти: российские фигуристы порадовали в Турине

Выступление российских фигуристов на третьем этапе чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию в Турине стоит признать удачным. Наши спортсмены впервые в этом году стали призерами не только в женском одиночном и парах, а во всех четырех представленных на соревнованиях видах. Первый раз получилось попасть на пьедестал и у наших танцоров на льду, вновь в медалях одиночник, неожиданным успехом завершились соревнования в парном катании и традиционно выиграли россиянки. О том, можно ли говорить о доминировании РФ в фигурном катании, — в материале «Известий».

Короткая программа — за бельгийкой

Анализируя итоги Гран-при в Турине, стоит отметить их неоднозначность. С одной стороны, в том же женском одиночном мы снова видим успех представительниц группы Этери Тутберидзе, а значит, и России. Выиграла Анна Щербакова, второй стала Майя Хромых, и только Софья Самодурова далека от пьедестала почета. И на первый взгляд разрыв между россиянками и ставшей третьей бельгийкой Луной Хендрикс довольно серьезный. Но на деле именно на Апеннинах наши девушки впервые столкнулись с очень серьезным соперничеством. Более того, после короткой программы Хендрикс и вовсе лидировала, а будущая чемпионка Щербакова была только на третьем месте. Всему виной — досадная ошибка на каскаде.

Зато произвольная оказалась безупречной, а главное — с вернувшимся в арсенал фигуристки четверным прыжком. Пока только единичный флип, но в будущем будет и лутц. На тренировках действующая чемпионка мира его уже исполняет, так что проблемы со здоровьем, будем надеяться, в прошлом.

— Аня Щербакова — огромная молодец, — сказала в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. — Прекрасно каталась и Майя Хромых. Так что девочки пусть и напугали нас после короткой, но потом всё встало на свои места. Чему мы очень все рады.

Действительно, прогресс Хромых хочется отметить отдельно. На этот раз она исполнила два чистых четверных прыжка, тулуп был как сольно, так и в каскаде. С учетом того что в запасе у нее еще и четверной сальхов, на чемпионате России она будет серьезной соперницей. И реальным конкурентом остальным в борьбе за олимпийскую квоту.

Большие проблемы в танцах на льду

На Олимпиаду пока не рассчитывают, но от того не менее впечатляют наши молодые спортивные пары. В Турине от России были не самые известные дуэты — Алина Пепелева и Роман Плешков, а также Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Если от кого и ждали на арене «Палавелла» прорыва — скорее от пары из группы Нины Мозер, но в число призеров удалось попасть Артемьевой и Назарычеву, которые тренируются в Перми. Редкий и столь приятный успех провинции!

— Ребята дебютировали на серьезных взрослых соревнованиях и взяли бронзу. Пусть откатали и не лучшие свои программы, а в короткой были проблемы, но лучше остальных, — продолжила Наталья Бестемьянова. — Впереди только китайские пары, с которыми бороться крайне тяжело.

Первую в сезоне медаль в российских танцах на льду взяли Александра Степанова и Иван Букин. Они пропустили старт сезона, из-за чего не смогли выдать свой максимум. Тем не менее третье место следом за французами и американцами — достойный итог. Проблема в том, что другие наши ведущие дуэты на лед пока не выходят и их заменяют юниоры. Будет ли на кого делать ставку в Пекине?

— Честно скажу, меня серьезно напрягает ситуация в танцах, — признается в беседе с «Известиями» серебряный призер Олимпиады-1998 в этом виде Олег Овсянников. — Степанова и Букин порадовали, выступили неплохо. Есть над чем работать, но программы хорошие, интересные. Даже не знаю, вернутся ли все наши пары к чемпионату России. Хочется надеяться. Но, конечно, всем желаю выздороветь, восстановиться, и Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро, и Вике Синициной с Никитой Кацалаповым вернуться. Но прогноз на Олимпиаду дать пока нереально. Пападакис и Сизерон — настоящие мастера. А наши ведущие пары в оптимальной форме мы еще не видели.

Нужно помнить, что помимо личных соревнований танцоры также выступят в командном старте, и наверняка именно танцевальный расклад решит исход борьбы России и США в олимпийском Пекине.

Проверка на выносливость

Важную роль в потенциальном успехе на Олимпиаде в командных соревнованиях будут играть мужчины. И по итогам Гран-при Турина спорные впечатления оставили прокаты нашего первого номера Михаила Коляды. С одной стороны, чистого проката не было как в короткой, так и в произвольной. С другой — обошлось без падений, он боролся за каждый элемент и старался выдерживать определенный стандарт качества. С учетом еще больших проблем у конкурентов баллов Михаилу хватило для серебряной награды. Победил японец Юма Кагияма, поднявшийся на первое место с седьмой строчки после короткой программы, третьим стал хозяин льда Даниэль Грассль.

— Коляда молодец, что сумел собраться на произвольную программу, которая позволила ему подняться сразу на две позиции, — подчеркнула Наталья Бестемьянова. — Но ошибки были, и Михаилу с тренером теперь есть над чем задуматься в свободное время.

Правда, свободного времени у него будет явно не очень много. Уже на днях он выйдет на лед в Австрии. «Два старта с перерывом, по сути, в один день — у меня такого еще не было, — прокомментировал свой плотный график фигурист. — Вот и посмотрим. Всегда интересно устроить себе такой челлендж».

Помимо европейских первенств по телевизору любители фигурного катания на этой неделе смогут посмотреть за выступлениями спортсменов вживую. Уже в понедельник в Казани стартует четвертый этап Кубка России, и пусть даже предварительных составов до сих пор не объявлено, по опыту прошлых этапов ясно: хотя бы несколько членов сборной страны до Татарстана доедут. А так как в республике на спортивных соревнованиях разрешены зрители при наличии сертификата о вакцинации, то билеты на этот старт уже вовсю продаются и пользуются хорошим спросом.