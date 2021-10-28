Октябрьский переворот в фигурном катании: среди мужчин новый фаворит

Главный старт осени в фигурном катании — международная серия Гран-при, аналог Кубка мира в других зимних видах. Но есть у него и отечественный вариант под названием Кубок России. И если кого-то и стоит похвалить за импортозамещение в РФ, то это должны быть фигуристы. В прошлом году этапы нашего Кубка были сильнее по уровню, чем большинство турниров за рубежом. В этом году, когда границы открылись, ситуация изменилась — но даже в таких условиях отечественные старты очень конкурентоспособны.

В сентябре в Сызрань приезжали Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александр Самарин. В Сочи на этой неделе проходит третий этап (второй состоялся в Йошкар-Оле), и снова результаты оказались вполне сопоставимыми с увиденным в выходные на Гран-при США. В Лас-Вегасе с одним четверным выиграла Трусова, а в Сочи Софья Самоделкина сделала четверной и тройной аксель, упав еще с одной попытки квада. У мужчин Винсент Чжоу набрал 295,56 балла, а у нас Алексей Ерохов восстал, словно феникс из пепла, и с семью элементами ультра-си на огромные «плюсы» набрал за 277 (несколько баллов — бонусные, которых нет на Гран-при). Он сделал два тройных акселя, по два четверных тулупа и сальхова, а также четверной риттбергер. Это настоящая сенсация.

Сам покинул Тутберидзе — и не ошибся

Про Ерохова стоит сказать отдельно. Он перенес три перелома, очень много пропустил, по собственной инициативе в прошлом году ушел от Этери Тутберидзе в менее известный «Москвич». Про чемпиона мира среди юниоров 2018 года стали забывать. А теперь, по мнению заслуженного тренера России Инны Гончаренко, которая помнит Ерохова по ЦСКА, Алексея не стоит вычеркивать даже из списка претендентов на Олимпиаду.

— Леша очень способный, при этом скромный, и я рада, что он сейчас добивается, без преувеличения, очень высоких результатов, — сказала Инна Гончаренко «Известиям». — Показывает стабильное интересное катание. У нас мужское катание по сравнению с женским в провале. Поэтому Леша молодец, и удачи ему. Претендент ли он на Олимпиаду? Наверное, не стоит торопить события, еще начало сезона. Но почему нет? Нет ничего невозможного, и нельзя сейчас говорить — нет, я ни на что не претендую, спасибо. Надо дальше работать. Пока он показывает надежные выступления, но нужно сохранить этот уровень.

Пикантность заключается в том, что в отличие от женского одиночного катания, где иерархия строгая и сенсации почти нереальны, у мужчин фактически никого, кто бы сейчас делал ероховский контент, в сборной нет. Даже признанный лидер Михаил Коляда получил недавно в Петербурге 296,5 балла, сделав чисто лишь два четверных за два дня. У Самарина есть четверной лутц и сильные программы, но стабильности нет. Вот и получается, что Ерохов на данный момент — лучший российский фигурист. И он протаптывает себе дорожку к Олимпиаде обходным путем. Но движется быстрее, чем остальные.

Кубок России — отборочный этап к предолимпийскому национальному чемпионату, который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге. Участники серии Гран-при попадают на него автоматически, но оставшиеся будут добираться среди самых успешных участников Кубка. Безусловно, Ерохов в этом списке — он лидер турнирной таблицы. И все шансы попасть в заветную тройку, которая поедет в Пекин, у него есть. Если всё сложится именно так, то это будет самая красивая история в русском фигурном катании за многие годы.

Потери в женском катании и смена лидера в парном

У женщин тоже происходит немало заметных событий. Во-первых, в Сочи крайне неудачно выступили девушки, которые еще недавно считались вторым эшелоном сборной, — Елизавета Нугуманова, Анастасия Гулякова и Софья Самодурова. Первые две ставят под серьезную угрозу участие на чемпионате России, а вместе с этим и продолжение боеспособной карьеры.

Выиграла у девушек с 225,75 балла Софья Самоделкина из ЦСКА, которая выступает одной из главных конкуренток команды Тутберидзе на юниорском уровне. В этом году она имеет право заявиться на чемпионат России (ей уже исполнилось 14 лет), но не отбирается в Пекин (на международном уровне можно выступать с 15).

— Соня выбирается после трудностей в начале сезона, она заметно подросла, для нее сейчас трудный период взросления, становления организма, — продолжила Инна Гончаренко. — Она прибавляет от старта к старту, это видно. Хочется пожелать ей найти для себя тот сбалансированный набор элементов, при котором она будет добиваться максимального результата. Я ее знаю, она боец, у нее ярко выраженный «плюс старт» (умение спортсмена резко прибавить на соревновании по сравнению с тренировками. — «Известий»). Конечно, [поздравляю] с победой ее, она показывает очень высокий уровень катания, фактически она идет наравне с нашими лидерами, не отстает. Знаю, что у нее есть в арсенале четверные лутц и риттбергер. Ей всё подвластно, но нужна та же стабильность.

В парных соревнованиях победа за чемпионами мира Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым (231,96 балла). Фактически впервые за долгое время российская пара показала два чистых проката обеих программ. Теперь подопечные Тамары Москвиной выбивают титул промежуточного лидера в гонке за Пекин у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые вместе с Этери Тутберидзе и Максимом Траньковым на выходных выиграли Гран-при США.