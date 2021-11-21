Не сели в лужу: наши фигуристы выиграли медали в Гренобле

В фигурном катании завершились сразу несколько крупных турниров, главным из которых стал предпоследний этап Гран-при во Франции. В Гренобле ставки были высоки как никогда — для большинства участников это последний шанс побороться за финал серии, который пройдет в декабре в Японии. Наши спортсмены выступили успешно — добыто золото и серебро в женском одиночном, аналогичный результат в парном катании и бронза в танцах на льду. Разве что мужчины не смогли выиграть награды, но они в то же время показали весьма неплохие прокаты и вселили надежду на успешные выступления на следующих соревнованиях. Параллельно сильные фигуристы выступали в Польше и в Перми, где также было немало любопытных сюжетов. Но обо всем по порядку.

Падение с четверного

Сначала о самом волнующем — женском одиночном. На этапе в Гренобле от России было три участницы — Ксения Синицына из «Снежных барсов» группы Светланы Пановой и Алена Косторная с Анной Щербаковой из команды «Самбо-70» тренера Этери Тутберидзе. После короткой программы все три первых места остались за нашими девушками: первая — Щербакова, затем Косторная, а Синицына — на третьем месте.

Не сели в лужу_1 Анна Щербакова выступает в произвольной программе женского одиночного катания на V этапе Кубка мира по фигурному катанию в Гренобле Фото: РИА Новости/Ольга Бенар

По итогам произвольных программ Щербакова и Косторная удержали свои позиции, а вот Ксения откатилась на четвертую строчку. Она выступила без ошибок, но не исполняла технически сложных элементов. В то время как ее соперница из Японии Вакаба Хигучи выполнила тройной аксель. Заходила на элемент и Алена Косторная, но она упала из-за некачественного льда. Ямы и лужи на льду помешали сделать четверной лутц и Анне Щербаковой.

— Не знаю, что там случилось. Выступал на этом катке 40 лет назад — всё было нормально, — сказал в беседе с «Известиями» серебряный призер Олимпийских игр Сергей Шахрай. — Но если лед был действительно плохой, то это многое объясняет. Скорость замедляется, и уже сложно качественно выполнить элемент. Но главное — какой же Аня боец! Собралась и откатала затем программу без ошибок. И мне очень понравилась ее новая программа, она очень идет Щербаковой.

Не сели в лужу_2 Тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Алена Косторная после выступления в короткой программе женского одиночного катания на V этапе Кубка мира по фигурному катанию в Гренобле Фото: РИА Новости/Ольга Бенар

Действительно, помимо падения на старте в дальнейшем в прокате действующей чемпионки мира недочетов не было. Она исполнила четверной лутц, выиграла турнир и спокойно готовится теперь с двумя победами к финалу серии. Скорее всего, будет в финале и Алена Косторная — помимо серебра Гренобля у нее бронза на Гран-при Канады. У Синицыной шансов на финал теперь нет, и Ксения выступит на другом параллельном старте в Загребе.

Снова спорное судейство

Не было изначально шансов на финал и у наших мужчин, приехавших на французский этап Гран-при. Артур Даниелян, Андрей Мозалев, Дмитрий Алиев — их всех объединяет тот факт, что на своих прошлых соревнованиях выступить успешно им не удалось. Без медали они остались и во Франции, но если брать конкретно Мозалева, то он сумел порадовать публику хорошей произвольной. По технической оценке он и вовсе выдал лучший результат второго дня и только оценкой за компоненты проиграл чемпиону Юме Кагияме. Правда, неудачная короткая помножила все успехи Андрея на ноль, и по итогам двух прокатов он только на седьмом месте.

Не сели в лужу_3 Артур Даниелян выступает в произвольной программе мужского одиночного катания на V этапе Кубка мира по фигурному катанию в Гренобле Фото: РИА Новости/Ольга Бенар

Даниелян же — талантливый парень, но пока он продолжает решать проблемы со здоровьем. Поэтому 10-е место и множество ошибок смущать не должны. Лучший из наших — Дмитрий Алиев — на пятой строчке. Хотя и к его выступлению много вопросов. Обидно, что и на турнирах в Польше, и на Кубке России в Перми мы не увидели чистых выступлений от одиночников. Таланты приезжают, заявляют сложные элементы, но исполнение, как всегда, хромает.

— Наши парни очень талантливые, тут спорить нечего, — продолжил Сергей Шахрай. — У них всё есть, но стойкого лидера не видно. Одна и та же проблема, и очень трудно объяснить, почему, несмотря на такой талант, из раза в раз ребята допускают обидные ошибки.

Не сели в лужу_4 Александра Степанова и Иван Букин выступают с произвольной программой танцев на льду на V этапе Кубка мира по фигурному катанию в Гренобле Фото: РИА Новости/Ольга Бенар

Не было серьезных недочетов в катании нашего танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина, тем не менее по оценкам их прокат во Франции стал едва ли не худшим за несколько последних лет. Недовольство судейством в танцах обострилось еще и из-за того, что параллельно на турнире в Варшаве на личный рекорд пошла юниорская пара Диана Дэвис / Глеб Смолкин.

Отметим, что Дэвис — дочь Этери Тутберидзе. Выступали в Польше и другие ее спортсмены: одиночница Майя Хромых допустила ошибки, но выиграла, Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили с чистым прокатом. Теперь по оценкам Тарасова / Морозов — лидеры сезона, но Александра Бойкова и Дмитрий Козловский после победы в Гренобле настроены на серьезную борьбу с ними.