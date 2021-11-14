Уступили дамы место: россиянки остались без золота в Японии

В ночь на 13 ноября завершился четвертый по счету этап чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию. На этот раз соревнования прошли в Японии , где отношение к этому виду спорта едва ли не как к религии. Тем обиднее, что еще до старта турнир лишился трех основных своих звезд. У мужчин снялся из-за травмы двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, у женщин не доехали до Токио японка Рика Кихира и россиянка Александра Трусова. Вторая наша участница этого этапа Гран-при Дарья Усачева до арены NHK Trophy всё же добралась, но покинула ее еще до проката короткой программы из-за травмы, полученной на разминке. В итоге в женском одиночном мы остались без наград. Правда, скрасили ситуацию первые места у спортивных и танцевальных дуэтов.

Без медалей

На этот раз мы остались без золота в женском одиночном катании — и даже без медали. Если не учитывать странный прошлый сезон, когда этапы Гран-при по факту превратились в национальные кубки с открытой заявкой, последний раз подобное происходило в уже далеком 2017-м . Тогда на Skate America лидировали японки, третьей стала американка, а лучшая из россиянок Полина Цурская — на четвертом месте.

В этот раз мы не смогли даже побороться за медаль. Александра Трусова из-за травмы до Токио не долетела, а Дарья Усачева упала с тройного флипа на разминке и дальше продолжать выступления уже не могла.

— Усачева в сложной позиции, как и большинство наших девочек. Для нее тренировки у себя в группе сложнее, чем выход на этап Гран-при, — поделился мнением с «Известиями» серебряный призер Олимпиады Сергей Шахрай. — Невероятная конкуренция, и нет выхода: нужно учить тройной аксель, а вместе с ним и четверные. Естественно, если постоянно тренировать элементы повышенной сложности во время соревновательного сезона, то травмы неизбежны. Мы это видим и в случае с Дашей, и с Сашей Трусовой. Здоровья девочкам, но такой исход можно было предположить.

Фото: TASS/EPA/FRANCK ROBICHON Этап Гран-при по фигурному катанию — турнир NHK Trophy в Токио. Мужчины, произвольная программа. Александр Самарин

В отсутствие наших девушек первое место предсказуемо заняла японка Каори Сакамото. А вот за вторую строчку развернулась настоящая битва. И еще одна местная фигуристка Мана Кавабе, и кореянка Ю Ён, и американка Алиса Лью владеют тройным акселем, вот только чистых прокатов не показала ни одна из них.

Чуть лучше была японка, поэтому она с серебром. Ю Ён — третья, Лью — четвертая. Итоговая сумма за два выступления теперь позволит кореянке бороться за финал Гран-при, хотя своими прокатами она пока не убеждает.

— Как мы видим, иностранки могут побеждать только тогда, когда наши спортсменки не приезжают на соревнования или снимаются по их ходу . Им не хватает того тренировочного процесса, который выстроен у нас, налицо есть системные ошибки в подготовке. Призеры получают примерно по 200 баллов — это же несерьезно, — считает Сергей Шахрай.

Без медалей мы и в мужском одиночном. Хотя надежды были неплохие, ведь Макар Игнатов в произвольной сделал сразу четыре чистых четверных прыжка! До него ни один наш одиночник с подобным набором не справлялся. И в короткой на прыжковых элементах у Макара серьезных ошибок не было. Но судьи не верят в него и слабо оценили по компонентам. Как итог, Игнатов четвертый. Второй наш одиночник в Японии — Александр Самарин — шестой. В произвольной он сделал каскад с четверным лутцем. Медали уходят в Японию, США и Южную Корею.

С золотом

Зато у нас сразу две награды в парном катании. На этапе в Японии равных Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, а также Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову и близко никого не было. Российские пары между собой разделили судьбу первого места, и успех празднует команда Тамары Москвиной.

Мы вновь видим, как пара Тарасова/Морозов, в межсезонье отправившаяся к Этери Тутберидзе, при прямом столкновении с главными конкурентами из России без вариантов им уступает. Мишина и Галлямов — чемпионы мира и выходят на старты с позиции силы. Тарасова с Морозовым пытаются соответствовать новой команде, но проблему с прыжками решить так пока и не удается.

— Одна и та же ошибка у штаба Тутберидзе: они выводят своих спортсменов на контрольные прокаты, как на главный старт сезона, — заметил Сергей Шахрай, для которого парное катание — профильная дисциплина. — В то же время на пик формы нужно выводить к февралю, к Олимпиаде, а никак не в августе-сентябре. Москвина, как более опытный специалист, это понимает, поэтому Мишина с Галлямовым только растут, а Тарасова и Морозов идут по нисходящей.

Фото: TASS/EPA/FRANCK ROBICHON Этап Гран-при по фигурному катанию — турнир NHK Trophy в Токио. Спортивные пары, произвольная программа. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)

Еще один интересный сюжет Гран-при в Японии — заочное противостояние между российской танцевальной парой Виктория Синицина / Никита Кацалапов с четырехкратными чемпионами мира из Франции Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Синицина с Кацалаповым рисковали пропустить эти соревнования из-за травмы партнера на старте сезона, но все-таки добрались до Японии и без проблем выиграли.

— Не могу пойти против себя — лично мне больше нравятся французы. Я получаю огромное эстетическое наслаждение от их прокатов, — признается Шахрай. — С другой стороны, Пападакис и Сизерон не движутся вперед и из года в год эксплуатируют один удачный образ. Нужны новые идеи, и в этом плане Вика с Никитой смотрятся более выигрышно. У них очень удачные танцы в этом году. Пусть в Пекине побеждают наши, а на французов мы будем просто любоваться.