Четверной элемент: сможет ли Щербакова вернуться в гонку за Пекин

Серия Гран-при по фигурному катанию набирает обороты. Следующая остановка — итальянский Турин. Здесь пару лет назад проходил финал Гран-при, последний старт мирового размаха до пандемии. Своего этапа серии у Италии прежде никогда не было, да и в этом году его появление стало сюрпризом. Всё дело в отказе китайской стороны проводить соревнования у себя дома. Международному союзу конькобежцев (ISU) пришлось срочно искать возможную альтернативу, и вариант с переносом турнира на север Италии стал отличной идеей, ведь к уровню проведения финала Гран-при в 2019-м вопросов ни у кого не возникало. Но для нашей сборной важнее не куда лететь, а в какой физической форме. В очередной раз уверены мы можем быть только за женское одиночное, и то не до конца. Чего ждать от Gran Premio D'Italia — в материале «Известий».

Щербакова против Хромых

Наши спортсмены от переноса этапа даже выиграли. Во-первых, гораздо проще решается вопрос с акклиматизацией. Мы живем с Италией в практически идентичном часовом поясе (если сравнивать с европейской частью России). Во-вторых, ближе лететь, чем в Китай, поэтому меньше времени уходит на трансфер. В-третьих, европейцы более адекватно относятся к коронавирусной реальности. Если в Азии один случай заражения приводит к закрытию целых городов, то в Италии даже тот факт, что Россия, по мнению местного минздрава, в красной зоне по уровню заболеваемости COVID-19, не стал ограничительным бременем для въезда. Всех наших фигуристов пустили спокойно и без карантина. Единственное условие — обязательный ежедневный экспресс-тест на ковид. Впрочем, в рамках медицинского регламента ISU его и так положено делать всем участникам. Главное, что нет проблем с тренировками и девушки уже вовсю отрабатывают свои четверные прыжки.

В Италии мы их ждем сразу от двух спортсменок — Анны Щербаковой и Майи Хромых. Причем от Щербаковой в гораздо большей степени, ведь на первых своих соревнованиях она элементы ультра-си удачно не исполняла.

— Все знают, что она болела и позже начала сезон, — поделилась своим мнением с «Известиями» чемпионка мира Мария Бутырская. — Но мы все знаем характер Ани. Она молодец, что не отказывается от стартов, пусть и находится не в лучшей своей форме. Все равно соревнуется. Очень надеюсь, что она восстановится. Нужно наверстывать, но Щербакова справится, я в нее верю. Прошлый сезон она закончила отлично, и мы все ждем продолжения.

В Турине от Анны ожидается одинокий четверной флип. Видимо, на данный момент она если и способна скрутить четыре оборота, то только в количестве одного прыжка и без каскадов. Хромых будет прыгать два четверных тулупа — один сольно, другой в каскаде с тройным. Назвать фаворита в борьбе тяжело, поскольку если за одной девушкой опыт, то за другой молодость и лучшая физическая форма прямо сейчас.

Хромых и Щербакова уже встречались в этом сезоне друг с другом — на предсезонном турнире в Будапеште. Тогда Анна упала и выиграла Майя. Правда, Бутырская все равно настаивает на Щербаковой, но уточняет: даже поражение на Гран-при не вычеркнет Анну из числа претендентов на медали Олимпиады в Пекине.

— Не надо так сильно за нее переживать, — продолжила Мария Бутырская. — До чемпионата страны время еще есть, так что шансы на отбор в Пекин ни у кого не потеряны. Не стоит делать далеко идущих выводов до выступления на старте сезона. Не нужно паниковать, а нужно поддерживать. У нас же любят клевать своих же спортсменов. Давайте не будем забывать, кто есть действующая чемпионка мира.

Третья российская участница в Турине — Софья Самодурова. Чемпионка Европы – 2019 сейчас переживает не лучшие свои дни, но при определенных обстоятельствах вполне может и побороться за третью строчку, поскольку сильных иностранных соперниц не будет. Выделяются среди прочих разве что опытные японки Сатоко Мияхара и Маи Михара, а также сильная бельгийка Луна Хендрикс. Для понимания — на прошедшем ЧМ-2021 она стала пятой.

Без шансов в танцах и парном катании

У мужчин главная звезда — серебряный призер стокгольмского ЧМ Юма Кагияма. Кроме него за тройку бороться будут китаец Боян Цзинь и итальянец Даниэль Грассль. От нас в Италии будет, вероятно, сильнейший десант одиночников. Два самых титулованных на сегодня фигуриста из России — чемпион Европы Дмитрий Алиев и призер ЧМ и ОИ Михаил Коляда. Третьим едет молодой, но перспективный Петр Гуменник. По заявленному контенту больше всего надежд на Алиева. В произвольной у него только два четверных, зато это два лутца. В короткой — лутц и тулуп. Коляда исполняет два в короткой (сальхов и тулуп) и три в произвольной. Примерно аналогичная базовая стоимость программы у Гуменника. Только вот наши парни настолько нестабильны, что важнейший вопрос: не что они планируют исполнять, а как чисто у них получится заявленные прыжки сделать.

На вероятные сложности намекает и Мария Бутырская.

— С мальчишками, конечно, всё всегда сложнее, — признает чемпионка мира. — Если в девчонках практически во всех мы уверены, то, что покажут мальчики, — вопрос. Всё зависит от них самих. Будут собраны, настроены, покажут всё то, что умеют, тогда, конечно, завоюют медали.

Еще сложнее побороться за победу будет в танцах на льду. Наконец-то возвращаются Александра Степанова и Иван Букин, пропустившие начало сезона. Мы даже не знаем, в какой они сейчас форме, зато видим, как снова бьют мировые рекорды французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Так будут ли шансы зарубиться с четырехкратными чемпионами мира и главными фаворитами Пекина? Второй квоты в танцах на льду на этот раз у нас нет.

— На мой взгляд, им даже повезло выступать вместе с Пападакис и Сизероном, — отмечает Мария Бутырская. — Это классно — сразу же увидеть своих соперников лицом к лицу. Попробовать с ними побороться. А бороться надо! Примерять себя, посмотреть в сравнении, что у них может быть не так, что-то переделать — еще возможность есть до Олимпиады. Конкуренция всегда на руку — расслабляться не дает.

В парном катании от России в Турин едут юниоры Юлия Артемьева/Михаил Назарычев и Алина Пепелева/Роман Плешков. В условиях, когда против них лучшие пары Китая, Германии и Италии, даже бронза будет огромным успехом.

— Сейчас вовсю идет подготовка к Олимпийским играм, — резюмировала Мария Бутырская. — Судьи уже сегодня примеряются, смотрят на спортсменов, которые будут представлять свои сборные на соревнованиях. Остается надеяться, что все наши ребята в хорошей форме. Так что нужно показывать себя.

Расписание Гран-при Италии (прямые трансляции на Первом канале)

5 ноября

Женщины, короткая программа — 17:00

Танцы на льду, ритм-танец — 19:00

Пары, короткая программа — 20:45

Мужчины, короткая программа — 22:20

6 ноября

Женщины, произвольная программа — 17:00

Танцы на льду, произвольный танец — 19:10

Пары, произвольная программа — 21:05

Мужчины, произвольная программа — 22:45

7 ноября

Показательные выступления — 17:00